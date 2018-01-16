16 января 2018, 22:16

Авиабомба времен ВОВ обнаружена в Волгоградской области

Стокилограммовая фугасная авиабомба найдена в окрестностях хутора Новомаксимовского, сообщили спасатели.

По предварительным данным, в Суровикинском районе обнаружена ФАБ-100 времен Великой Отечественной войны. Находка сделана 15 января, подана заявка на обезвреживание бомбы взрывотехниками Донского спасательного центра, отмечается в сегодняшнем сообщении областного управления МЧС.

Это вторая авиационная бомба, найденная на территории области с начала года, отмечается на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 7 января была обезврежена фугасная авиационная бомба, найденная в Тракторозаводском районе Волгограда.

Примечание:

"Боеприпасы изъяты со склада пункта приема металлолома в Тихорецке", "Четыре снаряда времен Великой Отечественной войны обезврежены в Новороссийске", "Бомба времен ВОВ найдена в Краснодарском крае".

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