07 января 2018, 17:34

Авиабомба обезврежена в Волгограде

Фугасная авиационная бомба, найденная в Тракторозаводском районе Волгограда, обезврежена путем подрыва, отчиталось МЧС.

Как сообщал "Кавказский узел", жители улицы Павлова в Тракторозаводском районе Волгограда обратились в полицию по поводу найденной ими в овраге напротив автостоянки бомбы. Прибывшие на место спасатели определили, что найденный боеприпас относится к периоду Великой Отечественной войны. Была подана заявка на разминирование.

Сегодня пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России, прибывший из Ростовской области, успешно обезвредил фугасную авиационную бомбу (ФАБ-100), найденную в овраге в районе улицы Менжинского, проинформировали в ГУ МЧС по Волгоградской области.

"Опасная находка была вывезена в безопасное место в район Орловского карьера в сопровождении экстренных служб, где была обезврежена путем подрыва", - сообщается на сайте ведомства.

Волгоградцы заявили, что никакого предупреждения о ликвидации бомбы не было. Взрыв был такой силы, что оконные стекла содрогнулись даже в Центральном районе областной столицы, пишет со ссылкой на местных жителей V1.ru.