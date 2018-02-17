Ростовский главк МВД связал штаб Навального с запрещенной "Артподготовкой"

17 февраля 2018, 07:28

Руководитель главного управления МВД РФ по Ростовской области Олег Агарков в ежегодном отчете констатировал резкий рост протестной активности в регионе. Число протестных акций за год выросло в шесть раз, всего в 2017 году прошло 134 таких акции, и более 80% было организовано штабом Навального. По мнению Агаркова, штаб оппозиционного политика пытается объединить представителей ряда несистемных движений, в том числе и запрещённой по решению суда организации "Артподготовка".

Доклад Олега Агаркова, выдержки из которого были опубликованы ростовскими СМИ, вызвал недовольство сторонников Навального.

"16 февраля мы подали заявление в Следственный комитет Ростовской области с просьбой проверить слова Агаркова на наличие в них состава уголовно наказуемых деяний, предусмотренных ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 282 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ. Аналогичную жалобу мы подадим в понедельник (19 февраля) в прокуратуру области", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник ростовского штаба оппозиционного политика.

"Олег Павлович ... фактически признаётся, что за ключевыми оппозиционными активистами следят правоохранительные органы ... Мы считаем информацию, изложенную в информационно-аналитической записке ГУ МВД по РО, нарушающей Конституцию РФ и разжигающей ненависть в отношении представителей оппозиции, а действия сотрудников МВД - превышающими их должностные полномочия и нарушающими конституционные права граждан на неприкосновенность личной жизни, тайну переписки и телефонных переговоров", - пояснил 16 февраля сотрудник штаба оппозиционера.

Выдержки из доклада, в котором глава ГУ МВД по Ростовской области анализирует протестную активность в регионе, были опубликованы ростовскими СМИ днем ранее, 15 февраля.

В документе сказано, что сотрудники правоохранительных органов насчитали в области 117 наиболее активных оппозиционеров. Всего в регионе за 2017 год оппозиция провела 134 протестные акции - это в шесть раз больше, чем в прошлом году. Ростов-на-Дону, Таганрог и Новочеркасск стали городами, где несистемная оппозиция действует наиболее активно, говорится в отчете, выдержки из которого приводит "Коммерсант".

"Установлено, что 104 ... акции протеста проведены координаторами вновь организованного общероссийского деструктивного движения "Штаб Навального", пытающимися объединить на созданной ими платформе представителей разрозненной несистемной оппозиции Ростовской области, в том числе "Открытой России" и "51117-Артподготовки" (запрещена в России)", - цитирует издание отчет главка МВД.

"Артподготовка" - с 2017 года запрещённая в России организация, признанная судом экстремистской. Её руководитель Вячеслав Мальцев объявлен в розыск по обвинению в создании экстремистского сообщества на территории России. "Кавказский узел" сообщал, что в ноябре 2017 года начались задержания сторонников Мальцева.

Борьбу Навального с коррупцией волонтеры его штабов в Краснодаре, Астрахани, Волгограде, Ростове-на-Дону и Ставрополе назвали основной причиной, по которой он пользуется поддержкой. Оппоненты Навального критикуют участие в акциях протеста школьников и говорят об "искусственности" его политической борьбы, сообщается в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". В своих политических заявлениях, касаясь ситуации на юге России, Навальный выделил неправильную политику финансирования регионов, которая лишь усиливает социальное расслоение. Также он предложил запретить дорогие машины чиновникам и ввести уголовное преследование за незаконное обогащение, говорится в размещенном на "Кавказском узле" справочном материале "Навальный: кавказское измерение".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов". Новости о протестах сторонников Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на странице "Акции Навального".