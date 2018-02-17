Следствие нашло подозреваемого в угрозах главреду Medialab.am

17 февраля 2018, 07:49

Подозреваемым по делу об угрозах армянским карикатуристам стал офицер запаса Айк Оганян. На очной ставке с главным редактором издания Medialab.am Марианной Григорян он объяснил, что его возмущение вызвали карикатуры с изображением солдата-инвалида. Сама Григорян отвергает заявление, что опубликованные карикатуры можно расценивать как издевательство над солдатами. Одновременно в поддержку карикатуристов выступили представители Совета Европы и ОБСЕ, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как сообщал "Кавказский узел", 2 февраля главный редактор и директор информационного портала Medialab.am Марианна Григорян заявила об угрозах в свой адрес после публикации карикатуры на главу военного ведомства Армении Вигена Саргсяна. Ранее угрозы поступали в адрес карикатуристов и колумнистов ресурса, а ее автомобиль разбили неизвестные, сообщила Григорян. 6 февраля было возбуждено дело по части 1 статьи 137 "Угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью или уничтожением имущества".

Угрозы в адрес главреда и директора информационного портала Medialab.am Марианны Григорян стали поступать после публикации карикатуры на министра обороны Армении Вигена Саргсяна. Пользователь социальной сети Facebook, в частности, недвусмысленно намекнул на судьбу редакции французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo.

Главред рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 15 февраля состоялась очная ставка с пользователем Facebook Айком Оганяном, по версии следствия, угрожавшим ей и ее семье. "Однако о подробностях рассказать не имею права из-за расписки о неразглашении сведений о предварительном следствии", - сказала Григорян.

16 февраля армянская редакция "Радио Свобода" опубликовала интервью с офицером запаса Айком Оганяном, который проходит подозреваемым по делу об угрозах журналистке.

Угроз в адрес журналистки и ее семьи не было, заявил после очной ставки в интервью "Радио Свобода" Айк Оганян. По его словам, у него вызвала возмущение карикатура солдата с одной ногой. "Сравнение с Charlie Hebdo было сделано, чтобы пояснить, к чему может привести унижение солдата", - отметил Оганян.

Его адвокат в свою очередь заявил о готовности принести извинение главреду медиа-ресурса за оскорбление.

Марианна Григорян утверждает, что Айк Оганян в своих комментариях к карикатуре и в личной переписке угрожал ей и ее малолетней дочери, при этом отвергает заявление, что опубликованные карикатуры можно расценивать как издевательство над солдатами.

"Это не оскорбления были... Айк Оганян мотивирует свой поступок оскорблением солдата, хотя смысл карикатуры как раз иной. Оскорбителен подход Минобороны, которое тратит семь миллионов драмов на покупку цветов, а для решения проблем солдат призывает скинуться всем миром", - подчеркнула Григорян.

Как рассказала ранее Марианна Григорян, карикатура стала ответом на покупку оборонным ведомством в конце декабря 2017 года цветов и цветочных композиций на 7 миллионов драмов (около 14,6 тысячи долларов). "На заднем плане (карикатуры) изображен солдат без ноги, которому генерал протягивает один носок со словами: "Одного носка тебе хватит, солдат?". Этим мы хотели показать крайности нашей реальности. На лечение солдата призывают скинуться всем светом, тогда как на непонятные цели тратят миллионы", - подчеркнула Григорян. 13 января министр обороны Виген Саргсян опубликовал в Facebook призыв собрать 45 тысяч долларов на операцию военнослужащего Альберта Даллакяна, который был ранен 24 июня 2016 года в Нагорном Карабахе. "По закону мы не можем компенсировать, поскольку эту операцию можно организовать также в Армении. Но лечение в зарубежных клиниках, у которых больше опыта в этом вопросе, делает вероятность скорейшего выздоровления выше", - написал глава Минобороны. При этом министр подчеркнул, что 10% необходимой суммы выплатит он лично и его друзья.

Угрозы карикатуристам в Армении вызвали международный резонанс

Напомним, что 5 февраля посольство США в Армении осудило угрозы в адрес главреда Medialab.am. "Нападки на прессу, такие как угрозы в адрес главреда Medialab.am, являются проклятием для свободной прессы, которая жизненно необходима для демократии", - говорится в сообщении, опубликованном 5 февраля на официальной странице дипмиссии в Twitter.

"Вначале посольство США отреагировало на инцидент, потом Совет Европы... 15 февраля посол ЕС в Армении Петр Свитальски инициировал встречу. Полагаю, что международная реакция будет учтена, и нам удастся добиться справедливости", - сказала главред Medialab.am корреспонденту "Кавказского узла".

Посол встретился с Марианной Григорян, которая недавно получила угрозы в Facebook после публикации одной из своих работ, подтвердило представительство ЕС в Армении на своей официальной странице в Facebook. Посол во время встречи выразил обеспокоенность этими угрозами и подчеркнул важность свободной и разнообразной прессы. "Недопустим террор журналистов и давление на них", - говорится в сообщении представительства.

"Обеспокоен сообщениями об угрозах убийством редактора @MedialabArmenia. Любая угроза в отношении журналистов, в том числе в Интернете, представляет собой угрозу демократии. Надеемся, что расследование будет быстрым", - написал в Twitter представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир, добавив, что угроза журналистам представляет угрозу демократии.

Следствие заявило, что безопасность журналиста обеспечена

Адвокаты подали ходатайство об обеспечении мер безопасности Марианны Григорян, на что следователь ответил, что приняты меры по обеспечению безопасности и главреда издания, и членов ее семьи.

Однако какие именно меры приняты, следователь не сообщил, отметила Марианна Григорян. "Ни в письме, ни в устной форме нам не сообщили, какие именно меры приняты и в чем они заключаются", - пояснила она.

Положения, регламентирующие обеспечение безопасности, в армянском законодательстве не предусмотрены, заявил "Кавказскому узлу" глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц, представляющий интересы Марианны Григорян.

"В законе нет конкретики, что должны предпринять для обеспечения мер безопасности. Но тут важно то, что следствие сочло обоснованными опасения и взяло ответственность по обеспечению безопасности", - подчеркнул Сакунц.

Следственный орган не раскрывает детали принимаемых мер, заявила корреспонденту "Кавказского узла" советник главы Следственного комитета Сона Трузян.

Иначе, по ее словам, меры по обеспечению безопасности станут бессмысленными. "В этом направлении предпринимаются шаги, даны указания, если раскроем, какие именно и что они собой представляют, их реализация станет невозможной", - пояснила Трузян.