Главред медиаресурса в Армении заявила об угрозах в свой адрес

02 февраля 2018, 07:26

Поводом для угроз со стороны пользователя соцсети стала карикатура на министра обороны Армении Вигена Саргсяна, считает главный редактор и директор информационного портала Medialab.am Марианна Григорян. Ранее угрозы поступали в адрес карикатуристов и колумнистов ресурса, а ее автомобиль разбили неизвестные, рассказала главред. В защиту коллег из Medialab.am выступили девять журналистских организаций страны.

Пользователь социальной сети Facebook выразил недовольство в связи с публикацией карикатуры на министра обороны Армении Вигена Саргсяна и недвусмысленно намекнул на судьбу редакции французского сатирического еженедельника Charlie Hebdo, рассказала 1 февраля корреспонденту "Кавказского узла" главный редактор и директор информационного портала Medialab.am Марианна Григорян.

Charlie Hebdo - французский сатирический еженедельник, основанный в 1969 году на базе журнала Hara-Kiri. Публикует карикатуры, статьи, колонки и различные сатирические материалы. 7 января 2015 года в редакции журнала произошел террористический акт, поводом для которого, по версии следствия, стала очередная антирелигиозная публикация. Два террориста, вооруженные пистолетами-пулеметами, автоматами, гранатометом, помповым дробовиком вошли в редакцию журнала и расстреляли его сотрудников. Погибли 12 человек, в том числе главный редактор еженедельника Стефан Шарбоннье, а также сотрудник полиции, пишет fb.ru.

Это не первая угроза, поступающая в адрес коллектива медиаресурса, известного своими политическими карикатурами, заявила Григорян.

«Комментарий был следующего содержания: «Вам не кажется, что вы перешли границы? Смотрите, как бы вас не постигла участь французов». На уточняющий вопрос, имеет ли он в виду расстрел в редакции Charlie Hebdo, ответил, что я и сама хорошо знаю, о чем речь. На вопрос же, считать ли это угрозой, он ответил лишь многоточиями. Далее угрозы от него стали поступать по личной переписке. В частности, написал, что часики тикают, и выслал изображение песочных часов», - отметила Григорян.

Она отметила, что позже комментарии под карикатурой были удалены, однако угрозы в ходе личной переписки продолжают поступать.

Марианна Григорян пояснила, что карикатура стала ответом на покупку оборонным ведомством в конце декабря 2017 года цветов и цветочных композиций на 7 миллионов драмов (около 14,6 тысячи долларов).

«На заднем плане (карикатуры) изображен солдат без ноги, которому генерал протягивает один носок со словами: «Одного носка тебе хватит, солдат?». Этим мы хотели показать крайности нашей реальности. На лечение солдата призывают скинуться всем светом, тогда как на непонятные цели тратят миллионы», - подчеркнула Григорян.

13 января министр обороны Виген Саргсян опубликовал в Facebook призыв собрать 45 тысяч долларов на операцию военнослужащего Альберта Даллакяна, который был ранен 24 июня 2016 года в Нагорном Карабахе. «По закону мы не можем компенсировать, поскольку эту операцию можно организовать также в Армении. Но лечение в зарубежных клиниках, у которых больше опыта в этом вопросе, делает вероятность скорейшего выздоровления выше», - написал глава Минобороны. При этом министр подчеркнул, что 10% необходимой суммы выплатит он лично и его друзья.

«Коллектив Medialab.am часто получает угрозы. В частности, журналистов и карикатуристов призывают «убить, изнасиловать и зарезать». Кроме виртуальных угроз было и реальное давление. В какой-то момент с нами перестал сотрудничать один карикатурист, проживающий за границей. К его матери приходили неизвестные, наводили о нем справки у соседей. И он не пожелал создавать проблемы родителям», - рассказала Марианна Григорян.

Директор медиаресурса уверена, что на коллектив пытаются оказать давление. По ее мнению, власти пытаются ввести цензуру, создав атмосферу страха.

«В октябре 2017 года угрожали убийством колумнисту Мгеру Аршакяну после выхода статьи о покойном бывшем главе Службы национальной безопасности Горике Акопяне. Позже выяснилось, что угрожали с фейкового аккаунта, но кто именно, до сих пор нет ответа. Летом 2016 года разбили стекло моего автомобиля и выкрали свыше 100 карикатур на политических деятелей... Расследование было прекращено с мотивировкой: «Невозможно установить личность подозреваемого». Хотя в этом районе достаточно много камер, и при желании, могли раскрыть дело за два дня», - уверена главред.

Правозащитники требуют привлечь автора угроз к ответственности

В защиту коллег из Medialab.am выступили девять журналистских организаций Армении. Заявление подписали Комитет по защите свободы слова, Ереванский пресс-клуб, Центр медиа инициатив, Гюмринский журналистский клуб «Аспарез», Горисский пресс-клуб, Институт многосторонней информации и общественной организации, Клуб общественной журналистики, а также общественные организации «Журналисты во имя будущего» и «Журналисты во имя прав человека».

«Учитывая, что угрожали расправиться аналогичным трагедии Charlie Hebdo методом, присущим исламистским радикалам, требуем у Генпрокуратуры возбудить уголовное дело, а у республиканской полиции до выяснения личности угрожающего обеспечить безопасность редакции», - сказано в заявлении (копия имеется в распоряжении редакции), распространенном 31 января.

На инцидент отреагировал также офис омбудсмена Армении. «Чтобы исключить впредь подобное, призываем правоохранительные органы проверить сведения и привлечь к ответственности виноватого», - сказано в распространенном 1 февраля заявлении аппарата омбудсмена.

Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи, в свою очередь, направил в Генпрокуратуру заявление о преступлении, требуя возбудить уголовное дело по факту угроз в адрес главного редактора Medialab.am.

«Периодически поступающие угрозы в адрес коллектива медиаресурса являются следствием безнаказанности. Именно бездействие правоохранительных органов стали причиной этого. Такие угрозы, как взорвать, убить, очень серьезные, чтобы их оставлять без внимания. Это не что иное, как давление на свободу слова», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

Материалы на основании публикаций в СМИ касательно угроз в адрес главного редактора информационного портала Medialab.am направлены для проверки в Главное управление по борьбе с организованной преступностью полиции Армении, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.