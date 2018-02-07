Полиция возбудила дело после угроз в адрес главреда медиаресурса в Армении

07 февраля 2018, 06:32

Полиция квалифицировала комментарии в адрес главного редактора и директора медиаресурса Medialab.am Марианны Григорян после публикации карикатуры на министра обороны Армении Вигена Саргсяна как угрозу убийством. Григорян высказала сомнение, что виновный понесет заслуженное наказание.

"Кавказский узел" писал, что главный редактор и директор информационного портала Medialab.am Марианна Григорян заявила об угрозах в свой адрес после публикации карикатуры на министра обороны Армении Вигена Саргсяна. Ранее угрозы поступали в адрес карикатуристов и колумнистов ресурса, а ее автомобиль разбили неизвестные, сообщила Григорян.

Уголовное дело по части 1 статьи 137 "Угроза убийством, причинением тяжкого вреда здоровью или уничтожением имущества" возбуждено по факту угроз в адрес главного редактора медиаресурса Medialab.am Марианны Григорян, сообщили 6 февраля корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Генпрокуратуры Армении.

По словам представителя ведомства, дело направлено для дальнейшего расследования в Следственный комитет Армении.

"Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до 150 минимальных размеров оплаты труда (один МРОТ в Армении равен одной тысяче драмов, или около двух долларов. – Прим. "Кавказский узел") или лишение свободы сроком до двух лет", - пояснил сотрудник пресс-службы.

Автор угроз в адрес Григорян - реальный пользователь соцсети

Главред и директор медиаресурса Medialab.am Марианна Григорян сомневается, что виновный понесет заслуженное наказание.

"Не исключено, что и это дело постигнет та же участь, что и дело об угрозе убийством в адрес колумниста Мгера Аршакяна. Автора угроз следствие не смогло или не пожелало найти. В моем случае вычислить автора угроз не представляет сложности, так как автор – реальный пользователь соцсети", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее Марианна Григорян рассказала, что колумнисту Мгеру Аршакяну угрожали убийством в октябре 2017 года после выхода статьи о покойном бывшем главе Службы национальной безопасности Горике Акопяне. Позже выяснилось, что угрожали с фейкового аккаунта.

6 февраля Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи получил извещение, в котором сказано, что следствию не удалось установить автора угроз в адрес Мгера Аршакяна, из-за чего было принято решение о прекращении уголовного дела.

Марианна Григорян выразила надежду, что силовики пересмотрят свое отношение, учитывая общественный резонанс и внимание международных структур.

Необходимо оказать давление со стороны журналистских сообществ и международных организаций

Угрозы в адрес главреда Medialab.am Марианны Григорян осудило посольство США в Армении.

"Нападки на прессу, такие, как угрозы в адрес главреда Medialab.am, являются проклятием для свободной прессы, которая жизненно необходима для демократии", - говорится в сообщении, опубликованном 5 февраля на официальной странице дипмиссии в Twitter.

Григорян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что полиция так и не предоставила ей охрану и не обеспечила меры безопасности ни у дома, ни у редакции.

После угроз в адрес Григорян в ее защиту выступили девять журналистских организаций Армении, а Ванадзорский офис Хельсинкской гражданской ассамблеи направил в Генпрокуратуру заявление с требованием возбудить уголовное дело.

Решение о предоставлении охраны для Марианны Григорян примет следственный орган после оценки поступивших угроз, сказал глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи, правозащитник Артур Сакунц.

"Мы будет требовать, чтобы силовики обеспечили безопасность Марианны Григорян", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Силовые структуры непоследовательны в расследовании и наказании виновных в угрозах в адрес журналистов или насилии над ними, заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

По его словам, в исключительных случаях виновный ограничивается мягким приговором и условным сроком.

"Так или иначе, необходимо оказывать давление со стороны журналистских сообществ и международных организаций. Иначе эта вседозволенность в отношении представителей прессы будет усугубляться. В качестве профилактики, чтобы избежать впредь повторения аналогичных инцидентов", - отметил он.

Общественный резонанс оказывает влияние непосредственно на происшедшее в том плане, что правоохранители вынуждены проводить хотя бы какие-то процедурные действия, добавил глава пресс-клуба.

"Внимание со стороны общества если и играет роль, то в плане предотвращения в дальнейшем подобного рода инцидентов", - заключил Навасардян.