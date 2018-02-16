29 сирот получили квартиры в Нальчике

16 февраля 2018, 20:14

Среди сирот, получивших сегодня жилье в Нальчике, двое бывших воспитанников детдомов, которые пожаловались на непригодность квартир, полученных ими ранее.

"Кавказский узел" писал, что жители Нальчика, получившие квартиры в доме по улице Хужокова, 145 в Нальчике по программе обеспечения жильем детей-сирот, в октябре 2017 года пожаловались на повышенную влажность в квартирах, расположенных на мансардном этаже, плесень, отсутствие шумоизоляции и утепления потолков. После публикации на "Кавказском узле" правоохранители начали доследственную проверку, по итогам которой против компании-застройщика было возбуждено уголовное дело.

Роман Дадохов и Азамат Чеужев, пожаловавшиеся на жилье, полученное ими на улице Хужокова, получили сегодня ключи от квартир на улице Кадырова. "Мы очень рады, что сможем переехать из этих квартир. Надеемся, что в новых квартирах проблем не будет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Роман Дадохов.

Квартиру получил и Ярослав Мигиров, выпускник Нартановской школы-интерната, который через суд добился включения его в очередь на получение жилья, передает корреспондент "Кавказского узла".

Мигиров окончил школу-интернат в Нартане в 2006 году. По его словам, руководство интерната обещало ему однокомнатную квартиру, но вместо этого предложило ему уехать на заработки в Арабские Эмираты. В январе другой выпускник Нартановской школы-интерната, Анзор Гадзаов, обратился в Кабардино-Балкарский общественный правозащитный центр с просьбой помочь получить социальное жилье. По его словам, в очереди на получение он стоит под номером 74, а в министерстве образования и науки заявили, что в ближайшие пять лет квартиру он не получит. Правозащитники обратились к властям республики с просьбой помочь Гадзаову.

В этом году в Кабардино-Балкарии планируется обеспечить жильем еще 150 детей-сирот, сообщил сегодня на церемония вручения ключей замглавы республиканского Минобра Султан Геккиев.

Всего, по данным министерства, в списке детей-сирот стоят 1472 человека, из которых 1107 достигли совершеннолетия. У 365 сирот имеются судебные решения о внеочередном предоставлении жилья.