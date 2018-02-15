Дзортова опровергла данные Евкурова о пикете переселенцев в Москве

15 февраля 2018, 20:27

Вынужденные переселенцы из Чечни не пикетировали в Москве здание Госдумы, а встречались с депутатом от Ингушетии, сообщила переселенка Мадина Дзортова, которую Евкуров назвал организатором пикета. Правила продления статуса вынужденного переселенца в России нарушают конституционные права людей, заявили правозащитники Тимур Акиев и Магомед Муцольгов.

Как писал "Кавказский узел", о пикете вынужденных переселенцев из Чечни у здания Госдумы в Москве 14 февраля сообщила пресс-служба постпредства Ингушетии. Глава республики Юнус-Бек Евкуров потребовал от Совбеза разобраться с "политизированной акцией, направленной на раскачивание ситуации" в Ингушетии, "установить всех участников, изучить их мотивы, и кто за ними стоит".

По информации Евкурова, группу пикетчиков в Москве организовала Мадина Дзортова, «которая сама входила в состав рабочей группы», созданной для решения проблем вынужденных переселенцев, говорится в сообщении, опубликованном 14 февраля на сайте главы Ингушетии.

Дзортова: никакого пикета у Госдумы мы не проводили

Распространенная властями Ингушетии информация о пикете не соответствует действительности, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сама Мадина Дзортова.

По словам Дзортовой, она и еще две переселенки встретились в Госдуме с депутатом от Ингушетии, но акций протеста они не проводили. «Я и еще две женщины из числа вынужденных переселенцев встречались с депутатом Алиханом Харсиевым. Мы писали письма разным депутатам от Ингушетии, встретиться удалось только с Харсиевым. Никакого пикета у Госдумы мы не проводили, у нас не было такой цели - встреча с депутатом была назначена заранее», - сказала Мадина Дзортова корреспонденту «Кавказского узла».

Дзортова уверена, что главу Ингушетии дезинформировали. Предположений о том, кто и зачем передал ему информацию о якобы проведенном пикете, у Дзортовой нет. «Мы поговорили с депутатом Харсиевым около 30 минут, рассказали о проблемах с продлением статуса переселенцев. Он нас услышал и обещал помочь. Мы надеемся, что встреча даст плоды», - сказала она.

По информации Дзортовой, около 2300 человек на сегодняшний день не могут продлить статус вынужденного переселенца в Ингушетии, так как местное управление по вопросам миграции отказывает им в этой процедуре.

«Управление по вопросам миграции ссылается на изменения федерального закона "О вынужденных переселенцах" от 30 декабря 2015 года и не продлевает наш статус. Они неверно трактуют закон, который не имеет обратной силы и нас не касается - в других регионах без проблем продлевается статус вынужденных переселенцев, а у нас возникают такие проблемы. Министерство по делам национальностей также отказывается продлевать статус переселенца, а в результате мы лишаемся права получить жилье. Переселенцы, которые состоят в списках, постепенно получают квартиры, а у нас уже нет никакого шанса», - сказала Мадина Дзортова.

Поправки, внесенные в 2015 году в закон "О вынужденных переселенцах", предусматривают "уточнение порядка предоставления документов, необходимых для признания лица вынужденным переселенцем, а также основания для продления срока действия статуса вынужденного переселенца или утраты либо лишения такого статуса", - говорится в сообщении, опубликованном 30 декабря 2015 года на сайте Кремля.

Женщина подчеркнула, что переселенцы 22 года ждали получения жилья, а потом перестали считаться вынужденными переселенцами. «В этом главная проблема, мы хотим продления нашего статуса, чтобы и нам дали жилье. Других требований у нас нет», - сказала Дзортова. Она уточнила, что в свое время потеряла жилье в Грозном и сейчас временно проживает у сестры.

Акиев: переселенцам надо обратиться в Конституционный суд

Представитель Правозащитного центра "Мемориал" в Ингушетии Тимур Акиев считает, что проблему с продлением статуса переселенцев можно решить только через Конституционный суд.

«Проблема решится, если Конституционный суд признает поправку к закону ["О вынужденных переселенцах"] от 2015 года противоречащей Конституции. Надо подать иск в Конституционный суд. В 2017 году они его подавали, но в суде придрались к какой-то неточности и оставили их обращение без рассмотрения. Сейчас нужно будет подавать повторное исковое заявление», - сказал Акиев корреспонденту «Кавказского узла» .

Согласно Конституции, в России не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина, а поправки от 2015 года как раз умаляют права переселенцев, указал Акиев.

«Пункт 5 статьи 5 закона «О вынужденных переселенцах» - та самая поправка, согласно которой в продлении статуса вынужденного переселенца отказывают при наличии любого факта получения ранее государственной помощи. При этом размер оказанной помощи и ее эффективность значения не имеют - это может быть и 30 тысяч рублей, и материнский капитал, и земельный участок», - пояснил Тимур Акиев.

Срок действия статуса вынужденного переселенца ежегодно продлевается, если переселенец и члены его семьи не получали компенсаций за утраченное жилье, земельных участков для строительства дома, а также беспроцентных ссуд, субсидий, социальных выплат и других бюджетных средств на приобретение, строительство или восстановление жилья, говорится в пункте 5 статьи 5 федерального закона "О вынужденных переселенцах".

Муцольгов раскритиковал необходимость продлевать статус переселенца

Ингушский правозащитник, автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов назвал нонсенсом необходимость продления статуса вынужденного переселенца. «Почему гражданин должен продлевать статус переселенца каждый год, если ему не дали жилье и не возместили ущерб? Если ему не дали жилье, это означает, что человек все еще представляет группу переселенцев, поэтому нет никакого смысла каждый год продлевать статус переселенца», - сказал Муцольгов корреспонденту «Кавказского узла».

На протяжении многих лет продление статуса переселенца было большой проблемой, которой занимались правозащитники, отметил он.

«Многим пришлось восстанавливать статус переселенца через суд. Человек не должен каждый год доказывать, что он беженец, должна быть общая база с информацией о всех переселенцах. Тогда и решится проблема продления статуса», - уверен Магомед Муцольгов.

"Кавказский узел" писал, что переселенцы сталкивались с трудностями при продлении статуса еще до принятия поправок в закон о вынужденных переселенцах. Так, в июле 2014 года Роза Долакова пожаловалась Юнус-Беку Евкурову на отказ чиновников продлить ее статус во время его встречи с беженцами в Карабулаке. Вопрос о продлении статуса вынужденного переселенца Розе Долаковой был решен на следующий день после этой встречи.