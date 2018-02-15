Министр ЖКХ Астраханской области приговорен к колонии

15 февраля 2018, 10:49

Бывший министр ЖКХ Астраханской области Виктор Яковлев признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и приговорен к двум годам и одному месяцу колонии. Приговор вступил в законную силу, сообщили сегодня следователи.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре 2016 года бывший министр ЖКХ Астраханской области был заподозрен в превышении должностных полномочий при реализации госконтракта на 21 миллион рублей. 22 марта 2017 года региональная прокуратура сообщила о новых эпизодах в деле Яковлева. Глава ведомства заявил, что "деньги были разворованы". 25 мая Яковлеву было предъявлено окончательное обвинение, он был помещен под домашний арест. В июне дело передали в суд.

По данным следствия, Яковлев подписал платежные документы и перевел на счета подрядчика, коммерческого предприятия, 12 млн рублей за невыполненные работы по реконструкции очистных сооружений водопровода в селе Икряном и селе Маячном Икрянинского района Астраханской области.

"До настоящего времени по указанным объектам, на строительство которых государством было затрачено свыше 50 миллионов рублей, работы в полном объеме не выполнены, в связи с чем жители сел до сих пор остаются без питьевой воды", - заявили сегодня в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Астраханской области.

Яковлев признан виновным по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Кировский районный суд Астрахани приговорил его к двум годам и одному месяцу лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на два года и один месяц. Приговор вступил в законную силу, сообщило ведомство на своем сайте.