Следствие назвало дербентского чиновника пособником Шихахмедова

13 февраля 2018, 20:58

Чиновник администрации Дербентского района заподозрен в том, что в сговоре с бывшим работником райадминистрации Асланом Шихахмедовым получил 4,1 миллиона рублей за помощь в предоставлении местному жителю земельного участка.

Как писал "Кавказский узел", родные Аслана Шихахмедова с вечера 8 февраля не могли установить его местонахождение и заявили, что он похищен. 12 февраля адвокат Шихахмедова сообщил, что тот найден в махачкалинском изоляторе, куда был доставлен после задержания по подозрению в мошенничестве.

Шихахмедов, который с апреля по декабрь 2017 года работал в земельном комитете администрации Дербентского района Дагестана, признал, что взял деньги у человека, претендующего на земельный участок, сообщил его адвокат Мурад Велиханов. Шихахмедов, по его словам, назвал это платой за консультацию по вопросам аренды земли и виновным в мошенничестве себя не признал. Силовики требовали от Шихахмедова дать показания против чиновников дербентской райадминистрации, утверждает Велиханов.

По версии следствия, Аслан Шихахмедов предложил сотруднику администрации Дербентского района воспользоваться служебным положением, чтобы помочь местному жителю получить в аренду на 49 лет земельные участки площадью пять и шесть гектаров. Чиновник согласился, однако сам потенциальный арендатор обратился в правоохранительные органы, и 8 февраля бывший и действующий чиновники были задержаны в одном из городских кафе при получении 4,1 миллиона рублей, говорится в сообщении следствия.

В отношении обоих задержанных возбуждено дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса России (покушение на мошенничество в крупном размере), сообщается сегодня на сайте следственного управления СКР по Дагестану.

Вечером 8 февраля силовики провели проверки в администрации Дербентского района Дагестана. Во время проверки силовики изъяли документы, связанные с земельной сферой, сообщил представитель районной администрации.

С января московские следователи проверяют в Дагестане сведения о коррупции местных чиновников и силовиков. Проверки сопровождаются задержаниями и арестами чиновников. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".