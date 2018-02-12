12 февраля 2018, 20:22

Сотрудник астраханской больницы обвинен в гибели ребенка

Заведующий отделением областной детской клинической больницы в Астрахани обвиняется в том, что допустил ошибки в лечении двухмесячного пациента, в результате чего тот скончался, заявили следователи.

По данным следствия, в июне 2015 года в больницу в тяжелом состоянии был доставлен двухмесячный ребенок. Заведующий отделением, оказывавший помощь ребенку, не провел необходимый комплекс лечебно-диагностических мероприятий. "Кроме того, при проведении медицинской манипуляции обвиняемый повредил стенки правой подключичной вены ребенка, что в совокупности привело к смерти", - рассказали в Следственном комитете России.

Врач обвинен по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Уголовное дело направлено в суд, сообщается сегодня на сайте ведомства.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в марте 2017 года следствие заявило о виновности астраханских врачей в гибели двоих детей.

Примечание:

"Дело о гибели ребенка в грозненской школе передано в суд", "Предприниматель обвинен в гибели троих детей в Астраханской области", "Депутат в Астраханской области осужден по делу о гибели ребенка".

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