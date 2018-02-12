Родственники пропавшего жителя Дербента устроили акцию протеста

12 февраля 2018, 01:14

Родные и близкие пропавшего 8 февраля бывшего работника администрации Дербента Аслана Шихахмедова собрались 11 февраля возле городского отдела УФСБ. Они полагают, что Шихахмедов мог быть задержан в связи с проверками в Дагестане и требуют от силовиков сообщить о его местонахождении.

Родные Шихахмедова рассказали, что около 16.00 8 февраля из парка имени Кирова в Дербенте он был увезен в неизвестном направлении.

10 февраля отец пропавшего обратился с заявлением в отдел МВД в Дербенте. "Предполагаю, что Аслана похитили и незаконно лишили свободы. В связи с этим прошу возбудить уголовное дело по факту похищения моего сына Шихахмедова А.Г. и принять меры по его розыску", - говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

"Когда я обратился в полицию с заявлением о похищении сына, 10 февраля, он позвонил мне несколько раз с разных номеров и просил никуда с заявлениями не обращаться, не устраивать акции протеста. Понятно, что это делается по указке людей, которые его незаконно удерживают", - заявил корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, в телефонном разговоре Аслан Шихахмедов сказал, что "его выпустили и отвезли в какую-то гостиницу". "Как я понимаю, его продолжают незаконно удерживать и контролируют его переговоры со мной", - сказал отец пропавшего.

Гасанбек Шихахмедов 11 февраля также обратился к врио главы Дагестана Владимиру Васильеву с просьбой сообщить о местонахождении его сына и "обеспечить реализацию его права на защиту".

В своем обращении к Васильеву отец пропавшего выражает опасение за жизнь и здоровье сына. "Если он в чем-то виноват, должны же соблюдаться его права. Мы вправе узнать о его судьбе, к нему должен быть допущен адвокат. Неизвестно, что эти три дня творили с моим сыном, и под какими показаниями он мог подписаться в условиях незаконной изоляции", - говорится в обращении Гасанбека Шихахмедова, копия которого также имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В дербентском отделе УФСБ России по Дагестану участникам акции заявили, что пропавшего Шихахмедова у них нет.

Адвокат Мурад Велиханов, нанятый родственниками пропавшего для защиты его интересов, рассказал, что вечером 11 февраля появилась информация о том, что Аслан Шихахмедов находится в следственном управлении в Махачкале.

"По моим данным, Аслана могут допросить без меня, то есть без приглашенного по соглашению адвоката. Возможно, допросят его с адвокатом по назначению. В следственное управление Аслана привезли после наших заявлений, обращений и акций. Еще неизвестно, в чем его подозревают", - рассказал адвокат Мурад Велиханов.

По словам родственников, Аслан Шихахмедов - бывший работник земельного комитета администрации Дербента. Родные полагают, что он мог вызвать интерес у сотрудников силовых структур, так как "в дербентской администрации тоже проходит проверка с участием прикомандированных сотрудников силовых структур".

17 января в Дагестан для проверки приехала спецгруппа Генпрокуратуры. Врио главы республики Владимир Васильев проинформировал, что сотрудники ведомства изучат работу дагестанских чиновников. 30 января стало известно о том, что в республику прибыли следователи МВД России и ФСБ. 8 февраля в Махачкалу прилетел председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Генпрокуратура по результатам проверки выявила многомиллионный ущерб от незаконных сделок с имуществом и обвинила чиновников Дагестана в масштабном экологическом ущербе. Проверки федеральных силовиков сопровождаются задержаниями чиновников.

"Кавказский узел" писал, что врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, а также бывший министр образования и науки республики Шахабас Шахов были задержаны 5 февраля, в тот же день в отставку было отправлено правительство Дагестана. 6 февраля все четверо были арестованы по решению Басманного суда Москвы, а Следком обнародовал видео, на котором видны многочисленные предметы роскоши в домах дагестанских чиновников.

Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике отслеживаются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".