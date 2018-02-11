Продлен прогноз о лавиноопасности на Кубани

11 февраля 2018, 17:50

Экстренное предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края продлено до вечера 14 февраля.

Как сообщал "Кавказский узел", прогноз о лавиноопасности на Кубани ранее был объявлен до 18.00 мск 11 февраля.

Сегодня спасатели продлили предупреждение об опасности схода лавин в горах Краснодарского края выше 1000 метров до 18.00 мск 14 февраля.

МЧС рекомендовало жителям и гостям региона пока не выходить в горы. Находясь в горах, нужно следить за изменением погоды и избегать мест возможного схода лавин, отметили в ведомстве.

"Они (лавины) чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20 градусов. При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде", - сообщается на сайте ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночь в кубанском поселке Мостовской осадков не ожидается, температура воздуха +4 градуса, ветер скоростью 5 метров в секунду. Днем 12 февраля ожидается дождь при температуре +4, скорость ветра снизится до 2 м/с. 13 февраля дождь продолжится, температура опустится до +0, ветер усилится до 3 м/с. 14 февраля без осадков, температура также +0, скорость ветра 2 м/с. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Жители и гости Кавказа с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.