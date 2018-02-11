Спасатели предупредили о лавиноопасности в Дагестане

11 февраля 2018, 15:09

Опасность схода лавин в горах Дагестана сохранится до 18:00 12 февраля, сообщило МЧС.

По данным МЧС по Дагестану, в связи с опасностью схода лавин в горах республики объявлено экстренное предупреждение.

"В период с 18:00 11 февраля до 18:00 12 февраля 2018 года в горах Республики Дагестан выше 2000 метров лавиноопасно. Убедительная просьба к населению воздержаться от дальних поездок, от походов на лавиноопасные участки", - говорится в тексте экстренного предупреждения, опубликованного сегодня на сайте ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям Дагестана в любую погоду не переходить лощины со склонами более 30 градусов, а лощины с крутизной склонов более 20 градусов пересекать лишь через 2-3 дня после снегопада, говорится в сообщении.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в селе Кидеро, которое является административным центром горного Цунтинского района, сегодня солнечно, температура воздуха 0 градусов, ветер 5 метров в секунду. В ночь на 12 февраля ожидается также ясная погода, температура понизится до -4 градусов, скорость ветра снизится до 4 метров в секунду. Погодный сервис – партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе, доступном также в легкой версии, есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.