Три человека стали жертвами ДТП в Ростовской области

10 февраля 2018, 22:24

Два человека погибли и один госпитализирован в результате столкновения легкового автомобиля с дорожной машиной на трассе М-4 Дон.

Авария произошла сегодня вечером на 927-м км автодороги в Каменском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Опель" не справился с управлением и столкнулся с комбинированной дорожной машиной. В результате погибли два человека, еще один госпитализирован с серьезными травмами, передает со ссылкой на источник в ГУ МВД России по Ростовской области "161.ru".

Ранее "Кавказский узел" писал об аварии 31 января рейсового автобуса в Белокалитвинском районе. Он направлялся в Ростов-на-Дону из Саратова и опрокинулся в кювет. Погибли пять человек, в больницы были доставлены 15 пострадавших. Водитель автобуса был арестован.