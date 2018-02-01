Машина ДПС. Фото: Юрий Гречко / Югополис

01 февраля 2018, 20:45

Водитель автобуса арестован после ДТП в Ростовской области

Суд отправил под домашний арест водителя рейсового автобуса, пять пассажиров которого погибли в результате аварии в Белокалитвенском районе.

Как писал "Кавказский узел", водитель попавшего в ДТП автобуса был задержан сегодня. Следствие полагает, что авария произошла по его вине.

Рейсовый автобус 31 января следовал по маршруту Саратов - Ростов-на-Дону и опрокинулся в кювет в Белокалитвинском районе. Погибли пять человек, еще 15 были госпитализированы.

Белокалитвинский городской суд отказался удовлетворить ходатайство следователя о заключении водителя под стражу, направив его на два месяца под домашний арест, говорится на сайте суда.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По данным саратовского Минтранса, перед выездом в Ростов-на-Дону автобус прошел технический контроль и был исправен, оба водителя прошли медицинский контроль, передает РИА "Новости".

Примечание:

"Суд в Азове признал участие судьи в ДТП", "Четыре человека стали жертвами аварии под Ростовом-на-Дону", "Ребенок погиб при тройном ДТП в Ростовской области".

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