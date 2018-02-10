Адвокаты осужденных по делу ячейки ИГ* раскритиковали суровый приговор

10 февраля 2018, 03:11

Пятеро из шестерых осужденных по делу о ячейке ИГ* в Карачаево-Черкесии получили более суровое наказание, чем требовал прокурор, хотя их вина не была должным образом доказана, указали защитники. Адвокаты намерены обжаловать приговор и обратить внимание на многочисленные нарушения.

Как писал "Кавказский узел", Северо-Кавказский окружной военный суд 9 февраля приговорил к срокам от 8,5 до 17 лет лишения свободы шестерых жителей Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставрополья, обвиненных в участии в НВФ "вилаят Карачаево-Черкесии" и связях с запрещенным в России судом и признанным террористической организацией "Исламским государством". Прокурор требовал до 15 лет тюрьмы для подсудимых, защита призывала суд оправдать их.

Александр Бенденко, которого обвинение и суд сочли руководителем "вилаята Карачаево-Черкесии", получил 17 лет строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Амич Сапигулаев, Бац Хабибов и Расул Сайпудинов получили по 12 лет строгого режима, Музакир Паунежев приговорен к девяти годам строгого режима, а беременной мусульманской жене Бенденко Лилит Хозиевой суд назначил восемь лет и шесть месяцев общего режима. Всем им назначено также ограничение свободы на один год.

Оглашение приговора по делу "вилаята Карачаево-Черкесии" 9 февраля началось на час позже запланированного из-за проблем с доставкой подсудимых из СИЗО. На оглашение приговора в Ростов-на-Дону приехали более 30 родственников подсудимых, все они выглядели напряженными и подавленными. Помимо четырех приставов и конвоиров в зале суда присутствовали сотрудники спецназа службы судебных приставов в масках, которые закрывали стеклянный "аквариум" с подсудимыми от взглядов посетителей, сообщил из суда корреспондент "Кавказского узла".

Коллегия судей огласила только вводную и резолютивную части приговора. Судьи сочли доказанным факт существования незаконного вооруженного формирования "вилаят Карачаево-Черкесии" на территории республики и признали подсудимых виновными по всем вменяемым им статьям.

Подсудимые встретили приговор спокойно, они тихо переговаривались друг с другом и улыбались. Лилит Хозиева в хиджабе стремилась скрыть лицо от многочисленных видео- и фотокамер, прикрываясь листом бумаги. Во время оглашения сроков пожилые матери подсудимых не смогли дослушать приговор стоя, некоторые заплакали, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Защита и родственники осужденных возмущены приговором

В коридоре суда родственники осужденных громко возмущались приговором, называя процесс "театром", "фабрикацией" и "фарсом". Адвокаты осужденных раскритиковали приговор и заявили о намерении обжаловать его.

"Приговор считаю незаконным, необоснованным и вынесенным с нарушениями УПК, так как в процессе судебного следствия нарушалось право подсудимых на защиту. Мы не можем истребовать некоторые сведения, например, о перечислениях на карту Бенденко, которая изъята и признана вещдоком. Мы подавали ходатайства, чтобы установить, кто перечислял на карту денежные средства, но суд отказал, а мы считаем, что это необходимо выяснить в данном деле. В запросе биллинговых данных по телефону Бенденко нам тоже отказали. Таким образом, право на защиту было нарушено", - сказала адвокат Лилит Хозиевой Наталья Беликова корреспонденту "Кавказского узла".

По словам адвоката, биллинговые данные могли бы опровергнуть версию обвинения о нахождении Хозиевой рядом с Бенденко во время приобретения и перевозки боеприпасов и взрывчатых веществ, но без санкции суда защита не может получить эти сведения.

В октябре 2017 года пятеро подсудимых пожаловались суду на пытки в ходе предварительного следствия. Хозиева, в частности, заявила, что ее пытали током, и из-за этого она подписала протоколы с признательными показаниями, не читая их.

Беликова также подчеркнула, что считает неудовлетворительной защиту Хозиевой во время предварительного следствия. "Адвокат по назначению не заявил ни одного ходатайства, ни одного замечания. Само нахождение моей подзащитной в состоянии беременности (Хозиева была задержана 9 октября 2016 года. - Прим. "Кавказского узла"), говорит о том, что это была сделка со следствием: очевидно им [с Бенденко] обещали дать свидание в обмен на признательные показания, и я считаю, что это незаконно. Очень суровый приговор, государственный обвинитель, по-моему, сам удивился. Будем обжаловать", - сказала адвокат Беликова.

Защитник Расула Сайпудинова также заявил о намерении обжаловать приговор. "Отношение к приговору отрицательное, безусловно будем обжаловать. Согласен с коллегами в том, что много нарушений, по этим основаниям и обжалуем" - заявил адвокат Сергей Шевцов корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению защиты Музакира Паунежева, он оказался обвиняемым только из-за того, что подвез остальных к месту схрона. В целом защита обратила внимание на суровость приговора - все подсудимые, кроме Лилит Хозиевой, получили большие сроки, чем просил обвинитель.

Дело о ячейке ИГ* в Карачаево-Черкесии было передано в суд в середине июля, а первое заседание по существу состоялось 30 августа 2017 года. Процесс не вызвал интереса у прессы - за почти шесть месяцев рассмотрения дела состоялось около 30 заседаний и на всех, за исключением приговора, единственным представителем СМИ был корреспондент "Кавказского узла".

Комментариями представителей прокуратуры относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" размещает новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.