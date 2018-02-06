Защита призвала суд оправдать подсудимых по делу о ячейке ИГ*

06 февраля 2018, 21:52

В Северо-Кавказском окружном военном суде завершились прения по делу о ячейке "Исламского государства"* в Карачаево-Черкесии. Подсудимые и их защитники выступили с последним словом, рассказав о масштабной фабрикации дела силовиками.

Как информировал "Кавказский узел", в октябре 2016 года силовики объявили о задержании шести жителей Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставрополья по подозрению в связях с запрещенным в России судом и признанным террористической организацией "Исламским государством". В ходе процесса подсудимые пожаловались суду на пытки в ходе следствия, в связи с этим их заявления были отправлены на проверку в Следственный комитет.

На скамье подсудимых находятся Александр Бенденко, его мусульманская жена Лилит Хозиева, а также Амич Сапигулаев, Бац Хабибов, Расул Сайпудинов и Музакир Паунежев. Им вменяется организация и участие в незаконном вооруженном формировании и незаконный оборот огнестрельного оружия, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Бенденко также обвинен в организации деятельности преступной группы, запрещенной на территории России. 11 октября 2017 года Бенденко заявил, что его досудебные показания, в которых он предстает "амиром джамаата", были получены путем шантажа и пыток.

Гособвинитель счел доказанной вину подсудимых

Прения сторон по делу о создании ячейки запрещенного в России решением суда и признанного террористическим "Исламского государства" в Карачаево-Черкесии состоялись 30-31 января и 5-6 февраля, сообщает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на заседаниях.

В ходе прений представитель гособвинения Азрет Джабаев напомнил обстоятельства дела и привел доказательства, которые, по его мнению, свидетельствуют о виновности подсудимых.

Джабаев заявил, что вина Александра Бенденко в организации незаконного вооруженного формирования, а других подсудимых в участии в этом формировании "подтверждается показаниями самого Бенденко в суде, которые согласуются с его показаниями на предварительном следствии".

Ссылаясь на показания Бенденко, прокурор рассказал, что тот принял ислам в 2013 году, а уже в середине 2015 года познакомился с неким "Хамзой", в разговорах с которым "выразил желание вести джихад против неверных". По версии следствия, "Хамза" поддержал Бенденко и дал ему телефон человека с именем "Абу-Бакр".

Гособвинитель заявил, что "Абу-Бакром" является Азамат Бегеулов, боевик, воевавший в Сирии за ИГ* и объявленный в международный розыск. Прокурор указал, что номер "Абу-Бакра", записанный на бумажку, "был изъят из записной книжки Бенденко при обыске 6 октября 2016 года квартиры, где он проживал".

Прокурор также заявил, что в начале июля 2016 года Бенденко по инициативе "Абу-Бакра" познакомился с Сапигулаевым, Сайпудиновым, Хабибовым и "неустановленным человеком по имени Рамазан". С этими людьми Бенденко поднялся на гору близ аула Джингерик в Карачаево-Черкесии. Там он, по версии следствия, по присланным "Абу-Бакром" координатам разыскал схрон с тремя автоматами Калашникова.

Как сообщил гособвинитель, на горе были записаны несколько видеообращений. В одном из них Александр Бенденко в окружении дагестанцев с автоматами дал клятву лидеру ИГ* Аль-Багдади. Два других видеообращения были адресованы предпринимателям, у которых подсудимые "требовали военный налог для ведения джихада", заявил гособвинитель.

При этом, по утверждению прокурора, Бенденко "давал присягу Аль-Багдади один от имени всех членов новоявленного джамаата". После съемок видео автоматы были закопаны обратно в обнаруженный схрон.

К месту вблизи аула Джингирик Бенденко подвез его знакомый Музакир Паунежев, который, по мнению прокурора, также являлся членом вооруженного формирования.

На заседании 20 октября 2017 года Александр Бенденко заявил о том, что "следователи его вели" и сами изъяли автоматы из схрона на горе, где подсудимые сняли с ними несколько роликов, в том числе видеообращение в адрес лидера ИГ* Аль-Багдади. При этом Бенденко указал, что правоохранители не должны были знать о тайнике.

Прокурор потребовал приговорить подсудимых к длительным срокам

Гособвинитель Джабаев также отметил, что Бенденко спустя месяц после поездки в Джингирик вместе с Сапигулаевым, Сайпудиновым и Хабибовым "снял ролики с угрозами жизни в адрес сотрудников правоохранительных органов и министра внутренних дел Карачаево-Черкесии Казимира Боташева".

По утверждению гособвинителя, эта информация “подтверждается предметами, изъятыми в квартире Бенденко”. В квартире были изъяты флаг ИГ*, четыре камуфлированные маски, записная книжка Бенденко, карта Черкесска, флешкарта с видеороликами, записанными в ауле Джингирик и в квартире Бенденко, отметил гособвинитель.

Прокурор также заявил, что участие подсудимых в незаконном вооруженном формировании подтверждается тем, что все они дали Бенденко клятву верности, как своему "амиру".

Подсудимые Сапигулаев, Сайпудинов и Хабибов признали вину в незаконном обороте оружия, а вина Бенденко и Хозиевой в обороте оружия и взрывчатых средств "доказывается изъятыми у них в квартире патронами и тротиловыми шашками", заявил гособвинитель.

Также гособвинитель счел доказанной вину Бенденко и в организации террористической организации. К заявлениям о пытках со стороны сотрудников правоохранительных органов Джабаев попросил суд относиться критически. По его словам, они "вызваны попыткой подсудимых уйти от ответственности".

Джабаев отметил, что согласно имеющимся у него характеристикам, снисхождения заслуживают только Музакир Паунежев, у которого есть трое несовершеннолетних детей, и беременная Лилит Хозиева. В заключении своей речи прокурор Азрет Джабаев попросил приговорить обвиняемых к длительным срокам лишения свободы.

Для Александра Бенденко путем частичного сложения наказаний прокурор потребовал 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев и штрафом в 350 тысяч рублей.

Для Лилит Хозиевой гособвинитель запросил 10 лет общего режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом в 120 тысяч рублей. Трех уроженцев Дагестана, Амича Сапигулаева, Расула Сайпудинова и Баца Хабибова, гособвинитель попросил приговорить к одинаковому наказанию — к 10 годам строгого режима с ограничением свободы на один год и штрафом в 60 тысяч рублей. Музакира Паунежева нужно приговорить к 8 годам и 6 месяцам строгого режима без штрафа, заявил гособвинитель.

Защитник Бенденко назвал его обращения "фильмами с плохой режиссурой"

Следующими в ходе прений выступили адвокаты подсудимых, которые не согласились с позицией прокурора. Адвокат Александра Бенденко, Валерий Меркулов заявил, что его подзащитный "стал жертвой провокации неустановленных следствием неизвестных лиц".

Меркулов отметил, что Бенденко записывал экстремистские видеообращения по указанию "Али" и "Хамзы", которые "давали ему за это деньги и снимали квартиру в Черкесске". По словам Меркулова, Бенденко не осознавал последствий своих действий.

Защитник отметил, что когда Бенденко попытался порвать с провокаторами и уехал из Черкесска в родную станицу Исправную, “Хамза" нашел Бенденко и "угрозами заставил продолжить сниматься в видеороликах".

Меркулов попросил суд оправдать Бенденко в связи с отсутствием состава преступления. Как указал адвокат, статьи, инкриминируемые Бенденко, подразумевают прямой умысел на ведение экстремистской деятельности с его стороны. По мнению адвоката, у Бенденко "умысел отсутствовал, поскольку инициаторами съемок видео были другие лица".

"Вся деятельность Бенденко по делу - это фильмы с плохой режиссурой, которые снимались по указанию "Али", "Хамзы" и "Рамазана", - заключил Валерий Меркулов.

После Меркулова выступил адвокат Александр Аганов, защищающий в суде интересы Амича Сапигулаева. В своей речи Аганов затронул имевшиеся массовые нарушения прав в отношении своего подзащитного, так и не нашедшие, по убеждению адвоката, своего разрешения в суде.

Аганов отметил, что его подзащитный был задержан сотрудниками ЦПЭ 6 октября 2016 года в Адлерском районе Сочи. Вместе с тем, согласно материалам дела, поручение от следователя об аресте было выписано лишь 7 октября 2016 года, заявил защитник. "Для ареста моего подзащитного 6 октября 2016 года не имелось законных оснований", - сказал Аганов. Адвокат заметил, что имеющиеся в деле показания оперативников "в корне противоречат материалам дела".

Говоря о физическом и психологическом давлении на своего подзащитного, Аганов сослался на просмотренное в суде и приобщенное к делу видео. “Мы не раз пытались заявить ходатайства о допросе в суде сотрудников ЦПЭ, оказывавших давление на моего подзащитного, но суд отказал нам в таком праве", - посетовал адвокат. Защитник отметил, что силовики так и не были допрошены об обстоятельствах появления видео.

Суд изучил имеющуюся в деле видеозапись на заседании 26 января. В 45-секундном видео, человек, похожий на Сапигулаева, стоит на коленях со скрещенными за спиной руками в каком-то кабинете и, перемежая слова ругательствами, говорит о том, что он "член джамаата вилайята КЧР" и "все ваххабиты — это лицемеры, ничего не знающие про религию". Человек на видео также говорит, что его задержали братья из силовых структур, у которых есть "настоящий, мощный джамаат" и "очень сильный амир Казимир Халисович". В заключении своей речи этот человек призывает всех моджахедов сдаваться Казимиру Халисовичу, "пока за ними не пришли сотрудники МВД по КЧР".





Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сапигулаева

Затем адвокат Аганов привел справки из ФКУ СИЗО-1 по Карачаево-Черкесии, где содержался Сапигулаев после ареста. Согласно этим бумагам, 27 октября и 22 ноября 2016 года его подзащитный вывозился из СИЗО силовиками без сопровождения защитника.

Аганов указал, что в эти дни следственные действия не проводились, и предположил, что Сапигулаева вывозили, чтобы "оказать на него давление и получить признательные показания о членстве в НВФ Бенденко". Адвокат заявил, что его подзащитный "не давал клятву Бенденко и не состоял в НВФ, а потому должен быть оправдан".

"Прокуратурой не представлено никаких доказательств. В частности, нет видео, где бы Сапигулаев давал клятву верности кому-либо, или заранее договаривался с Бенденко о съемках роликов", - заявил адвокат Аганов.

Адвокат добавил, что Сапигулаев "снимался в роликах лишь для того, чтобы заработать денег". Признательные доказательства, полученные силовиками с помощью пыток, не могут быть положены в основу обвинения, заметил защитник.

Исходя из того, что его подзащитный признал вину в незаконном обороте оружия, Аганов попросил суд назначить Сапигулаеву наказание, не связанное с лишением свободы.

Защитники сочли дело о ячейке ИГ* сфабрикованным

Следующим выступил адвокат Сергей Шевцов, представляющий интересы подсудимого Расула Сайпудинова. В своей речи он раскритиковал работу правоохранительных органов и выразил уверенность, что дело было сфабриковано силовиками.

Обвинение, предъявленное его подзащитному, Шевцов счел "запредельным, неадекватным и не соответствующим тяжести содеянного". Как считает Шевцов, Бенденко "с самого начала находился под контролем силовиков."

По мнению адвоката, "через подставное лицо силовики поселили его в квартиру, оборудованную средствами прослушки и контроля". Шевцов заявил, что силовикам все было известно о действиях подсудимых, совершенных в мае-июне 2016 года, но задержали их лишь через четыре месяца - 6 октября.

"Почему правоохранительные органы ранее не пресекли деятельность, которая подпадает, по их мнению, под определение террористической?" - заявил Шевцов и добавил, что "от деятельности подсудимых никто не пострадал и не мог пострадать".

Шевцов также отметил, что подсудимые "не приобретали, не хранили и не производили с найденными в схроне автоматами никаких манипуляций, а закопали их обратно". Он также обратил внимание суда на то, что "один из изъятых автоматов оказался нерабочим, что противоречит результатам государственной экспертизы".

Адвокат заявил суду, что "главный организатор провокации "Рамазан" почему-то исчез из поля зрения правоохранительных органов, которые до этого его рьяно контролировали. "Вероятно, "Рамазан" являлся действующим сотрудником правоохранительных органов под прикрытием", - предположил Шевцов.

Защитник отметил, что его подзащитный не давал никому клятв "ни устных, ни письменных". Противоречивые признательные показания Сайпудинова на стадии предварительного следствия "были полностью сочинены следователем", считает Шевцов. Сергей Шевцов попросил оправдать Сайпудинова по всем пунктам обвинения.

Адвокаты указали на отсутствие доказательств вины Хабибова и Паунежева

В свою очередь адвокат Баца Хабибова, Богучиев, также заявил о том, что его подзащитный "никакой клятвы Бенденко, как это утверждают прокуратура и следствие, не давал". Богучиев отметил, что его подзащитный дал признательные показания под давлением.

Поскольку Хабибов признал себя виновным в незаконным обороте оружия, Богучиев попросил суд назначить своему подзащитному наказание, не связанное с реальным лишением свободы.

"Все обвинения в адрес Паунежева построены на его признательных показаниях и признательных показаниях других людей в ходе предварительного следствия", - заявил суду адвокат Музакира Паунежева Рамазан Токов, добавив, что его подзащитный также давал показания под пытками.

Токов подчеркнул, что у следствия нет доказательств того, что его подзащитный давал клятву Бенденко. Предположения, что Паунежев привлекал своих односельчан в организацию Бенденко, тоже не получили своего подтверждения, поскольку допрошенные в суде свидетели это опровергли, заявил адвокат.

"Вся "вина" Паунежева заключалась лишь в том, что он по просьбе Бенденко подвез его до горы близ аула Джингирик", - отметил Токов. Защитник попросил суд вынести в отношении Паунежева оправдательный приговор.

Адвокат Хозиевой попросила судей "проявить милосердие"

Последней выступала адвокат Лилит Хозиевой, Наталья Беликова. Она тоже отметила, что обвинение против ее подзащитной держится на признательных показаниях, которые та давала в ходе предварительного следствия под пытками и давлением.

По словам Беликовой, следственная проверка, в ходе которой не было выявлено фактов давления на подсудимых, "является необоснованной и незаконной". Адвокат отметила, что выводы следователя "базируются только на допросах сотрудников, которых подсудимые обвиняют в пытках".

"Не были проведены медицинские и психофизические экспертизы, не были истребованы медицинские документы из СИЗО из личных дел подсудимых, не были допрошены сокамерники подсудимых и их родственники, которым подсудимые жаловались на пытки", - указала адвокат.

Она добавила, что следователь также не идентифицировал и не осмотрел место, где силовики сняли видео с Амичем Сапигулаевым. Это видео, по мнению адвоката, является "неопровержимым доказательством правдивости заявлений подсудимых о пытках".

Адвокат также отметила, что если изучить протоколы допросов, то можно увидеть, что сначала Лилит Хозиева отказалась давать показания, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, позволяющую не свидетельствовать против себя. Однако затем откуда-то появился протокол с полным признанием вины Лилит Хозиевой, обратила внимание адвокат.

Адвокат рассказала суду, что Хозиева беременна, при этом у нее уже есть малолетняя дочь. Наталья Беликова попросила оправдать подзащитную. Однако в случае вынесения обвинительного приговора Беликова попросила суд отсрочить его исполнение до достижения ребенком Хозиевой 14 лет. "Будьте милосердны, дети должны воспитываться матерью в любви и в домашних условиях", - заключила Беликова.

Бенденко попросил судей "дать ему последний шанс"

После завершения прений с последним словом выступили подсудимые. Александр Бенденко заявил, что у следствия нет видео- и аудиозаписей, подтверждающих то, что подсудимые "давали ему клятвы верности". При этом он признал, что "оступился", и попросил суд "дать ему последний шанс".

Амич Сапигулаев не признал свою вину. По его словам, на подсудимых следователи "пытаются повесить те преступления, которые они не совершали". Сапигулаев также выразил недоумение, почему силовики "не ищут фигурирующих в деле провокаторов "Рамазана" и "Хамзу". Он подчеркнул, что показания подсудимые давали под давлением.

Музакир Паунежев сказал, что он "ничего противозаконного не делал и не собирался делать". "Я просто помог Бенденко и довез его туда, куда он попросил. Я не знал, куда его вожу, зачем и для чего. Моя цель в жизни - воспитать своих детей и находиться рядом с ними", - сказал Паунежев.

Бац Хабибов, Расул Сайпудинов и Лилит Хозиева отказались от последнего слова и поддержали позицию своих адвокатов. Выслушав подсудимых, судья объявил, что приговор будет вынесен 9 февраля, отмечает корреспондент "Кавказского узла".

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* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.