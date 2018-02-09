Афган Мухтарлы досрочно возвращен в СИЗО

09 февраля 2018, 19:40

Досрочное возвращение Афгана Мухтарлы под стражу защита связала с данными журналистом интервью, в которых он обвинил власти Азербайджана и Грузии в похищении.

Как писал "Кавказский узел", 5 февраля адвокат Афгана Мухтарлы попросил отпустить своего подзащитного из-под ареста на похороны сестры журналиста и двух его племянников. Однако суд не удовлетворил это ходатайство. 8 февраля Мухтарлы был предоставлен двухдневный отпуск из СИЗО для участия в церемонии поминовения родственников. В тот же день он прибыл в село Ашагы Загатальского района Азербайджана.

30 мая 2017 года журналист Афган Мухтарлы, уехавший в Грузию в 2014 году, сообщил, что похищен и доставлен в Баку. 12 января суд в Азербайджане приговорил Мухтарлы к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти с применением насилия.

Афгану Мухтарлы был предоставлен отпуск до утра 10 февраля, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Немат Керимли.

"Однако сегодня днем его спешно повезли обратно в изолятор, чтобы он там был к 16.00 (15.00 по мск). Мы не знаем причины досрочного прекращения отпуска. Очень может быть, что это связано с его интервью, которые он дал СМИ вчера, 8 февраля. В любом случае человеку не дали хотя бы два дня побыть с родными, разделить их горе", - отметил адвокат.



"Афгана возвращают в изолятор. Даже одного дня нахождения его на свободе не стерпели", - в свою очередь написала на своей странице в Facebook находящаяся в настоящее время в Германии супруга журналиста Лейла Мустафаева.

Мухтарлы 8 февраля дал интервью ряду СМИ, в которых обвинил власти Азербайджана и Грузии в похищении, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

"Мой арест был конкретным политическим заказом. Это было похищение", - заявил Мухтарлы агентству Turan.



Судебный процесс по его делу журналист назвал "фарсом". "Наши доказательства не были приняты, ходатайства отклонены. Не был обеспечен запрос записей с камер видеонаблюдения на грузинской и азербайджанской сторонах", - сказал Мухтарлы.

Рассмотрение апелляции на приговор Мухтарлы назначено на 20 февраля



Сегодня стало известно, что рассмотрение апелляции Мухтарлы на приговор назначено на 12.00 по местному времени (11.00 мск) 20 февраля в Шекинском апелляционном суде, сообщил адвокат Эльчин Садыгов.

"Мы будем настаивать на проведении повторного частичного судебного следствия, так как суд первой инстанции не удовлетворил ни одного ходатайства. В конечном итоге мы в жалобе ставим вопрос об оправдании Мухтарлы, поскольку факт его похищения настолько очевиден, что власти Грузии вынуждены были начать расследование", - сказал Садыгов.



В Шекинском апелляционном суде подтвердили, что предварительное заседание по делу Мухтарлы назначено на 20 февраля. Представители отдела общественных связей Пенитенциарной службы Азербайджана оказались недоступны для комментариев, сообщает корреспондент "Кавказского узла".

Европарламент ранее призвал власти Грузии оперативно расследовать похищение Мухтарлы, а власти Азербайджана - освободить его. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" обвинила сегодня власти Грузии в бездействии по делу Мухтарлы.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". "Кавказским узлом" подготовлена также статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".