Афган Мухтарлы отпущен из СИЗО на два дня

08 февраля 2018, 14:12

Журналисту Афгану Мухтарлы предоставлен двухдневный отпуск из СИЗО для участия в церемонии поминовения своих родственников. Он уже находится в селе Ашагы Тала в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", 31 декабря 2017 года в Загатале были найдены тела сестры Афгана Мухтарлы и двух его племянников. Причиной их смерти стала погасшая ночью газовая печь, считает брат журналиста Эльшан Мухтарлы. Следствие, помимо этой версии, считает, что смерть могла наступить в результате пищевого отравления. 5 февраля адвокат Афгана Мухтарлы попросил отпустить своего подзащитного из-под ареста на похороны. Однако суд не удовлетворил это ходатайство.

30 мая 2017 года журналист Афган Мухтарлы, уехавший в Грузию в 2014 году, сообщил, что похищен и доставлен в Баку. 12 января суд в Азербайджане приговорил Мухтарлы к шести годам лишения свободы по обвинению в незаконном переходе границы, контрабанде и сопротивлении представителю власти с применением насилия.

Просьба защиты о предоставлении Мухтарлы отпуска для принятия участия в церемонии сороковин родственников была удовлетворена, сообщил сегодня адвокат Немат Керимли корреспонденту "Кавказского узла".

"Сегодня утром Афгана отпустили из Шекинского СИЗО на двое суток. В сопровождении сотрудников Пенитенциарной службы он уже прибыл в родное село Ашага Тала Загатальского района (находится в 400 км северо-западнее Баку)", - сказал Керимли.

"Я здесь не был четыре года и не думал, что приеду по такому скорбному случаю. Очень больно переживать семейную трагедию", - сказал Мухтарлы корреспонденту "Кавказского узла".

Он вновь назвал ложными обвинения, выдвинутых ему следствием. "Меня похитили в Тбилиси и тайно перевезли в Азербайджан. Все уголовное дело сфальсифицировано от первого до последнего слова", - заявил Мухтарлы.

Он также отметил, что не доволен ходом следствия по делу о похищении его в Грузии.

Мухтарлы выразил благодарность международным организациям за большую работу для его освобождения.

Европарламент призвал власти Грузии оперативно расследовать похищение Мухтарлы, а власти Азербайджана - освободить его. Международная правозащитная организация Amnesty International признала журналиста "узником совести". ЕСПЧ присвоил делу Афгана Мухтарлы приоритетный статус.

Случаи преследования активистов в регионах Кавказа освещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов". "Кавказским узлом" подготовлена также статья "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".