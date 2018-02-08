Передано в суд дело о продаже человека на органы в Таганроге

08 февраля 2018, 16:12

Двое жителей Таганрога предстанут перед судом по обвинению в попытке продать человека за 1,5 миллиона рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", по данным прокуратуры, двое жителей Таганрога были задержаны 29 августа 2017 года при попытке продать на органы за 1,5 млн рублей 26-летнего мужчину.

Жители Таганрога обвинены по пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Таганрогский городской суд, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Ростовской области.