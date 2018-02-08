08 февраля 2018, 16:12
Передано в суд дело о продаже человека на органы в Таганроге
Двое жителей Таганрога предстанут перед судом по обвинению в попытке продать человека за 1,5 миллиона рублей.
Как сообщал "Кавказский узел", по данным прокуратуры, двое жителей Таганрога были задержаны 29 августа 2017 года при попытке продать на органы за 1,5 млн рублей 26-летнего мужчину.
Жители Таганрога обвинены по пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Таганрогский городской суд, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Ростовской области.
""Черные риелторы" осуждены в Батайске", "Жители Северной Осетии задержаны при продаже ребенка", "Жительница Ингушетии осуждена за продажу ребенка".
08 февраля 2018, 19:09
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Уроженцы Азербайджана задержаны после бунта под Красноярском
Мигранты устроили массовые беспорядки в центре временного содержания иностранцев в Красноярском крае, задержаны двое организаторов бунта, заявили сегодня следователи.
08 февраля 2018, 19:08
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Глава волгоградского благотворительного фонда заподозрен в неуплате 13,5 млн налогов
Руководство детского благотворительного фонда в Волгограде не заплатило налоги с прибыли, полученной от проведения конкурсов и фестивалей, сообщило сегодня следствие.
08 февраля 2018, 18:43
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Врачи назвали тяжелым состояние раненой в Грузии соратницы Иоселиани
Полковник в запасе Додо Гугешашвили прооперирована и находится в реанимации, заявил сегодня представитель Национального медцентра имени Гудушаури Николоз Карцивадзе.
08 февраля 2018, 18:19
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Тбилисская чиновница получила семь лет тюрьмы за мошенничество
Суд признал замглавы администрации одного из районов Тбилиси Нану Майсурадзе виновной в попытке мошенничества на 50 тысяч долларов.
08 февраля 2018, 17:39
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Суд признал законным отказ в проведении гей-парада в Урюпинске
Волгоградский областной суд отклонил жалобу ЛГБТ-активистов на отказ властей Урюпинска согласовать проведение гей-парада и двух митингов в декабре 2017 года.
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Уроженцы Азербайджана задержаны после бунта под Красноярском
-
08 февраля 2018, 19:08
Глава волгоградского благотворительного фонда заподозрен в неуплате 13,5 млн налогов
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08 февраля 2018, 18:19
Тбилисская чиновница получила семь лет тюрьмы за мошенничество
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Пять человек пострадали при ДТП в Чечне
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Двое жителей Дагестана обвинены в краже сабли Надир-Шаха
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08 февраля 2018, 16:12
Передано в суд дело о продаже человека на органы в Таганроге
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