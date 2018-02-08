Разрушилась стена общежития в Ставрополе

08 февраля 2018, 15:19

По стене пятиэтажного общежития в Ставрополе идут многочисленные трещины, выпадает кирпичная кладка, разрушена штукатурка. Жители 10 комнат будут отселены на время ремонта, сообщили сегодня спасатели. Власти Ставрополя обвинили в плохом состоянии здания управляющую компанию и собственников жилья.

Как сообщал "Кавказский узел", 3 февраля в общежитии на улице Туапсинская, 6 обрушилась крыша.

Сегодня спасатели сообщили о разрушении стены в общежитии по улице Бруснева, 4. Установлено, что на северной стороне фасада в районе четвертого этажа выпадает и крошится кирпичная кладка, разрушена штукатурка, около пятого этажа "кирпичная кладка расслаивается на трещины (до трёх сантиметров)". С южной стороны здания на фасаде замокает штукатурка, по всему фасаду многочисленные тонкие трещины, пояснила пресс-служба ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

"В целях ликвидации происшествия, связанного с частичным обрушением кирпичной кладки стены многоквартирного жилого дома в Ставрополе, с 15:00 планируется ввести режим функционирования - Чрезвычайная ситуация", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, планируется отселить жильцов 10 комнат, расположенных ближе семи метров от аварийного участка стены. "УМВД России по Ставрополю совместно с представителями администрации Промышленного района организован обход комнат для выяснения фактически проживающих жильцов. Планируется после отселения жильцов провести отключение газо-, тепло-, водо-, электро- снабжения на участке проведения аварийно-восстановительных работ", - подчеркнула пресс-служба МЧС.

При этом администрация Ставрополя уточнила, что режим предупреждения и ликвидации аварий решением комиссии по ЧС будет введен в границах общежития на улице Бруснева, 4.

Савченко: управляющая компания привлечена к ответственности

Дом №4 по улице Бруснева аварийным не признан, заявил глава краевого управления по строительному и жилищному надзору Валерий Савченко.

"Содержать имущество дома - это обязанность собственников, но довели до такого состояния, что администрация вынуждена принимать меры (...) По Бруснева, 4 в отношении управляющей компании проводится проверка, ранее им было выдано предписание, по которому они должны были устранить недостатки. Они должны были выйти на собственников с предложениями о текущем ремонте этого имущества", - цитирует сегодня Савченко "Интерфакс".

Он добавил, что это предписание компания не исполнила и привлечена к административной ответственности. "Сейчас будем повторно привлекать их к административной ответственности. Мы работаем с управляющей компанией, а она должна инициировать отношения с собственниками - выходить к ним, встречаться с ними, объяснять, что необходимо проводить содержание имущества",- уточнил глава краевого управления по строительству и жилищному надзору.

Джатдое: имущество обязаны содержать сами собственники

В свою очередь глава Ставрополя Андрей Джатдоев ранее потребовал приступить к немедленному ремонту зданий общежитий по улицам Бруснева, 4 и Туапсинской, 6 и подчеркнул, что за состоянием зданий должны следить собственники.

"Мы поможем жителям, как и всегда это делали в подобных ситуациях, но в дальнейшем общедомовое имущество обязаны содержать сами собственники. Иначе через 2-3 года здания придется опять экстренно спасать", - цитируются слова Андрея Джатдоева в сообщении от 5 февраля, размещенном на сайте администрации Ставрополя.

Согласно сообщению, на Туапсинской начаты работы, а 4 февраля, чтобы "избежать негативных последствий, администрация города отселила в гостиницу десять человек из общежития на Бруснева".

Комментариев жильцов общежития по поводу заявления МЧС России и представителей администрации Ставрополя пока не поступало.