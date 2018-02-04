Общежитие на ул. Туапсинская в Ставрополе. Скриншот с видео https://www.youtube.com/watch?v=LbZD-7n3pIc

04 февраля 2018, 19:59

Обрушение произошло в ставропольском общежитии

Кровля пятиэтажного общежития частично обрушилась в Ставрополе. Жалобы на аварийное состояние дома поступали чиновникам неоднократно, заявили жильцы.

Инцидент произошел 3 февраля в общежитии на улице Туапсинская, 6. Территория была оцеплена, на место вызваны спасатели и экстренные службы.

В момент обрушения крыши общежития рядом никого не было, пострадавших нет. Жители дома заявили, что неоднократно обращались к чиновникам с жалобой на аварийное состояние дома, но реакции так и не последовало. Последний капитальный ремонт, по словам собственников, был сделан 30 лет назад, пишет 1777.ru.

Видео обрушения здания появилось на Youtube. В ролике видно, как осыпается стена в нескольких местах под крышей. Упавшие кирпичи грудой лежат у входа в подъезд. "Раз стенка. Вторая стенка - на подходе", - комментирует голос за кадром. Автор ролика переводит камеру с одного обрушившегося места на другое. Возле дома дежурят сотрудники МЧС. Затем автор ролика демонстрирует аварийные участки кровли и стен с другой стороны здания. Видно, что стена дома влажная и кирпичи завалились внутрь. "На этих этажах - душевые комнаты, - поясняет автор. - Стена не несущая, никому дела нет. С лета обивает пороги Ленинской администрации наша старшая по дому".

К 19.59 мск сегодня видео, опубликованное 3 февраля, набрало 88 просмотров.

Жильцы рассказали, что раньше здание принадлежало министерству обороны России. Потом его сняли с баланса военного ведомства, а город на баланс пока не принял. В общежитии проживают семьи с детьми и пенсионеры. Всего в пятиэтажке около 200 комнат.

"Я там жила и платила в срок полностью коммуналку, сдавала на все нужды, а нам периодически отключали зимой отопление и горячую воду, и я с маленьким ребенком кипятила воду, чтоб его купать, и топила обогревателем, чтоб он не замерз" - цитирует жительницу дома "Блокнот".

По словам заместителя главы администрации Ленинского района Ставрополя Владимира Козлова, здание находится на балансе у министерства обороны России. Однако в Минобороны заявили, что дом передан в ведение администрации краевого центра, передает ГТРК "Ставрополье".

Примечание:

"Специалисты назвали экономию причиной обрушения в метро Тбилиси", "Девять семей отселены после пожара в пятигорской двухэтажке", "Житель Кабардино-Балкарии пожаловался на угрозу обрушения дома у реки".

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