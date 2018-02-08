Арестован бывший совладелец клуба "Кубань"

08 февраля 2018, 14:07

Следователи убедили Басманный суд Москвы заключить под стражу Олега Мкртчана, который в 2008-2016 годах владел пакетом акций футбольного клуба "Кубань". Защита обжаловала решение об аресте бизнесмена.

Как писал "Кавказский узел", Олег Мкртчан возглавляет "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), который в 2008 году стал генеральным спонсором футбольного клуба "Кубань". В январе 2015 года было объявлено, что Мкртчан не может в полной мере финансировать команду из-за проблем в своем бизнесе, сильно зависящем от ситуации на юго-востоке Украины. 6 апреля 2016 года Олег Мкртчан безвозмездно передал 49% акций клуба администрации Краснодарского края, ставшей таким образом единственным собственником "Кубани".

Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу гендиректора корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана, обвиненного в особо крупном мошенничестве, сообщила сегодня пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она уточнила, что решение было принято 5 апреля. "Удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Мкртчана меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 5 апреля 2018 года", - приводит слова Юноны Царевой "Интерфакс".

Представители ИСД сообщили, что "пока не готовы делать заявления", уточняет издание.

Защита Мкртчана уже обжаловала решение суда, пишет сегодня РИА Новости.

Представитель СКР сегодня воздержался от комментариев. Однако, по некоторым данным, речь может идти о хищении части кредитов, выданных ИСД российскими банками несколько лет назад, информирует "Коммерсант".