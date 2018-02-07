Али Умаров арестован в Махачкале

07 февраля 2018, 22:32

Суд постановил арестовать на 10 суток махачкалинца Али Умарова, родственники которого заявляли о его похищении силовиками, сообщил адвокат Умарова.

"Кавказский узел" писал, что житель Махачкалы Али Умаров пропал 1 февраля 2018 года. На следующий день пропал друг Умарова, Расул Татамгаджиев. Родные Али Умарова и Расула Татамгаджиева заявили, что они были похищены сотрудниками правоохранительных органов. 6 февраля Умаров был обнаружен в одном из отделов полиции, местонахождение второго пропавшего пока неизвестно.

Силовики подозревают Али Умарова в незаконном хранение оружия и боеприпасов, рассказал адвокат. Он сообщил, что, по словам полицейских, Умаров был задержан 5 февраля в махачкалинском поселке Кяхулай. Умаров признал свою вину, но защитник считает, что это было сделано под давлением.

Сегодня Советский суд Махачкалы решил заключить Али Умарова под стражу на 10 суток, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат Умарова Селим Магомедов.

"Обвинение ему не предъявлено. Если в течение этих 10 суток оно будет предъявлено, то арест продлится до одного месяца", - отметил адвокат.