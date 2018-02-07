07 февраля 2018, 22:32

Али Умаров арестован в Махачкале

Суд постановил арестовать на 10 суток махачкалинца Али Умарова, родственники которого заявляли о его похищении силовиками, сообщил адвокат Умарова.

"Кавказский узел" писал, что житель Махачкалы Али Умаров пропал 1 февраля 2018 года. На следующий день пропал друг Умарова, Расул Татамгаджиев. Родные Али Умарова и Расула Татамгаджиева заявили, что они были похищены сотрудниками правоохранительных органов. 6 февраля Умаров был обнаружен в одном из отделов полиции, местонахождение второго пропавшего пока неизвестно.

Силовики подозревают Али Умарова в незаконном хранение оружия и боеприпасов, рассказал адвокат. Он сообщил, что, по словам полицейских, Умаров был задержан 5 февраля в махачкалинском поселке Кяхулай. Умаров признал свою вину, но защитник считает, что это было сделано под давлением.

Сегодня Советский суд Махачкалы решил заключить Али Умарова под стражу на 10 суток, сообщил "Кавказскому узлу" адвокат Умарова Селим Магомедов

"Обвинение ему не предъявлено. Если в течение этих 10 суток оно будет предъявлено, то арест продлится до одного месяца", - отметил адвокат.

Он также сообщил, что местонахождение друга Умарова, Расула Татамгаджиева, до сих пор не установлено.
Примечание:

"Подсудимые по делу "орджоникидзевского джамаата" отказались от дачи показаний", "Отец Асхаба Албакова заявил в суде о невиновности сына", "Родственники Исы Гамботова связали его преследование с осетино-ингушским конфликтом".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

08 февраля 2018, 06:39

  • Избитый силовиками житель Сочи пожаловался на затяжки в расследовании

    Роман Габаев, избитый 22 декабря в день своей свадьбы силовиками, получил постановление следователя о назначении судебно-медицинской экспертизы. В постановлении следователь ставит перед экспертами вопросы о наличии на теле Романа Габаева повреждений. За время, прошедшее со время инцидента все зажило, а имевшиеся в деле медицинские документы оказались утрачены, заверяет сам Габаев. 

08 февраля 2018, 06:13

08 февраля 2018, 05:55

08 февраля 2018, 05:19

  • Кавказоведы поспорили о возможности повторения дагестанских зачисток в Чечне

    Масштабные проверки после Дагестана могут повториться в других северокавказских республиках, в том числе в Чечне, считает политолог Ахмет Ярлыкапов. Аналогичная ревизия из Москвы в Чечне полностью исключена, уверен политолог Алексей Малашенко. Рамзан Кадыров будет пытаться оказать влияние на формирование правительства Дагестана, полагает журналист Орхан Джемаль.

08 февраля 2018, 04:13

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Новости

Все новости

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Персоналии

Все персоналии

Документы

Все документы

Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты