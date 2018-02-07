Евкуров убедил катарцев вложиться в аэропорт "Магас"

07 февраля 2018, 21:43

Идея главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова о строительстве в аэропорту "Магас" международного терминала нашла спустя шесть лет поддержку в Минтрансе России. Власти республики, обосновавшие целесообразность открытия нового терминала увеличением числа выезжающих за рубеж жителей и потребностью в развитии экономики, убедили главу Катарского инвестиционного агентства профинансировать проект.

По данным пресс-службы главы Ингушетии, сегодня Юнус-Бек Евкуров, прибывший 5 февраля с трехдневным рабочим визитом в Катар, встретился с руководителем Катарского инвестиционного агентства шейхом Абдуллой бен Саудом аль Тани и договорился с ним об инвестициях в строительство большого терминала ингушского аэропорта. Речь шла, в частности, о строительстве зала международных рейсов, стоянки и гостиничного комплекса.

"Мы в этом году планируем сделать наш аэропорт международным, и правительство РФ идет в этом вопросе нам навстречу. Наш аэропорт самый совершенный на Северном Кавказе, принимает все типы самолетов. Но для прилегающей территории - стоянки и зала международного прилета, гостиничного комплекса - нужен инвестор. И мы, конечно, отчетливо понимаем, что открытие международных рейсов даст очень сильный стимул к повышению инвестиционной привлекательности региона", - заявил Юнус-Бек Евкуров.

По данным пресс-службы аэропорта "Магас", аэропорт имеет цементобетонную взлётно-посадочную полосу протяженностью в 3000 метров при ширине в 45 метров, что позволяет обслуживать самолеты весом до 170 тонн - типа Ан-12, Ан-24, Ан-72, Ил-76, Boeing 737, Bombardier CRJ 100/200 и другие, более лёгкие воздушные суда. По длине ВПП аэропорт имеет преимущество перед другими аэропортами городов СКФО, за исключением аэропорта в Беслане (3000 метров) и аэропорта в Минводах (3900 метров).

В итоге, по информации пресс-службы главы Ингушетии, Евкуров получил согласие Абдуллы бен Сауда аль Тани на инвестиционную поддержку проекта. "Глава Катарского инвестиционного агентства шейх Абдулла бен Сауд аль Тани заявил о строительстве терминала аэропорта "Магас" в Ингушетии", - говорится в релизе, размещенном сегодня на сайте главы Ингушетии.

Единственный гражданский аэропорт Ингушетии, обслуживающий на сегодняшний день только внутренние рейсы, расположен на западной окраине поселка Сунжа, близ железнодорожной станции "Слепцовская", в 30 километрах к северо-востоку от столицы республики Магаса и города Назрани. Аэропорт "Магас" был открыт в январе 1993 года, а новый комплекс был построен в 2000 году.

Проект международного терминала аэропорта "Магас" существует около шести лет, стоимость строительства нового терминала оценивается приблизительно в 300 миллионов рублей, сказал корреспонденту "Кавказского узла" директор аэропорта "Магас" Ваха Евлоев.

"Открытие нового терминала – идея главы Ингушетии Юнус-бека Евкурова, который ищет инвесторов для строительства. У нас большая диаспора в Казахстане, Киргизии и Турции. Наши соотечественники, которые живут в этих странах, очень хотят прилетать сразу в Ингушетию", - отметил Евлоев.

Необходимость строительства международного терминала возникла в связи с увеличением притока туристов в республику и развитием международных связей, пояснил директор аэропорта.

"Еще в 2012 году был составлен проект нового терминала для международных рейсов, но он тогда остался на бумаге, а сейчас это уже необходимость. В связи с увеличением притока туристов, инвестиционной привлекательностью республики и подписанием новых экономических соглашений с партнерами из Азербайджана, Саудовской Аравии и Турции мы остро нуждаемся в международном терминале. После его открытия аэропорт получит международный статус, и мы будем принимать рейсы из других стран", - сказал Ваха Евлоев.

По его словам, сразу после открытия нового терминала будут открыты рейсы в Китай, Турцию, Казахстан, ОАЭ, Германию и Бельгию - по всем этим направлениям есть экономическое обоснование. Пока аэропорт "Магас" осуществляет рейсы только по двум направлениям - в Москву и Петербург.

Аэропорт "Магас" имени Суламбека Осканова был основан на месте военного аэродрома для курсантов авиационного училища. Его комплекс расположен вдоль Сунженского хребта, между поселком Сунжа и военной частью. Новое здание аэропорта было построено в 2000 году в километре от старого. На полосе старого аэродрома стоит обстрелянный в 1995 году пассажирский самолет, ныне непригодный для полетов. При въезде в комплекс аэропорта стоит мемориал в виде боевого самолета, на котором летал Суламбек Осканов, слева расположены построенная в 2017 году мечеть и две автомобильные стоянки, бесплатная и платная.

"У нас два ежедневных рейса в Москву, а в Санкт-Петербург рейсы выполняются раз в неделю. Еженедельно пассажиропоток аэропорта составляет 4,5 тысячи человек, годовой объем пассажиропотока - 220 тысяч. Согласно представленным в Минтранс документам по открытию нового терминала аэропорта "Магас", в 2018 году пассажиропоток увеличится до 240 тысяч, а в 2019 году – до 300 тысяч", - сказал начальник планово-экономического отдела аэропорта Руслан Тимурзиев корреспонденту "Кавказского узла".

Минтранс поддержал идею строительства нового терминала

Экономическое обоснование открытия нового терминала в конце 2017 года было представлено в министерство транспорта России, и ведомство сочло расширение ингушского аэропорта целесообразным.

"В Минтрансе одобрили документ. Теперь они согласовывают открытие терминала с министерствами иностранных дел и экономического развития РФ. После согласования будет приготовлен проект распоряжения правительства об открытии терминала аэропорта "Магас" для осуществления международных рейсов", - пояснил Тимурзиев, отметив, что после распоряжения правительства найти инвесторов будет намного легче.

Для присвоения аэропорту "Магас" статуса международного необходимо выполнить три условия - построить в дополнение к существующему перрону на четыре самолета "еще один такой же", еще одну запасную рулежку и зал международного прилета со всеми атрибутами пограничного и таможенного контроля, заявил Евкуров летом 2017 года. "Почему мы не можем? Все аэропорты регионов Северного Кавказа международные. Конечно, мы к этому идем", — процитировала слова главы республики 6 июля 2017 года газета "Ингушетия".

Руслан Тимурзиев добавил, что сейчас рассматривается возможность установки международного пункта пропуска для пассажиров в существующем терминале, что позволит выполнять международные рейсы еще до открытия нового терминала. В этом случае в существующем терминале будет два крыла – для внутренних и международных рейсов.

"В планах по открытию нового терминала учитывалась заинтересованность иностранных партнеров, которые сейчас вынуждены воспользоваться аэропортами в других республиках Северного Кавказа. Ингушетия – единственная республика в СКФО, где нет международного аэропорта. Во всех других республиках выполняются международные рейсы", - отметил Тимурзиев.

Власти объяснили необходимость нового терминала заботой о жителях и иностранных гостях

Жители Ингушетии вынуждены вылетать за границу из аэропортов соседних регионов или Москвы, что "доставляет неудобства и дополнительные затраты пассажирам", говорится в представленном Минтрансу России "Обосновании целесообразности установления пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту "Магас".

"Учитывая постепенную стабилизацию обстановки на Северном Кавказе, можно с уверенностью сказать, что на данный момент инвестиционная привлекательность Ингушетии значительно возросла", - говорится в документе, копия которого есть в распоряжении "Кавказского узла".

Власти Ингушетии сослались также на данные республиканского управления Росстата. Согласно этим сведениям, с каждым годом количество выезжающих за границу жителей республики - в 2013 году их число составляло 3456 человек, в 2016 году - 12567 человек.

"Отсутствие международного аэропорта не позволяет республике развивать в должной степени международное сотрудничество. Это не соответствует интересам Республики Ингушетия и препятствует развитию товарооборота и притоку инвестиций на территорию республики и Северо-Кавказского федерального округа России. Предпринимаемые руководством республики меры по развитию экономики подразумевают расширение международного сотрудничества. В настоящее время заключены договоры о сотрудничестве с Белоруссией, Казахстаном, Иорданией, Китаем, Азербайджаном и рядом Европейских стран", - отмечается в документе.

Согласно планам по открытию нового терминала, отправка международных рейсов из аэропорта "Магас" начнется уже в 2018 году. Строительство и оснащение пункта пропуска предполагается осуществить в один этап, но сроки строительства терминала в документе не указаны. При этом в документе отмечается, что в случае открытия международных рейсов объем пассажирских перевозок к 2035 году вырастет в 2,3 раза, до 470 580 пассажиров в год.

"Кавказский узел" писал также, что министр энергетики Катара заинтересовался предложением Юнус-Бека Евкурова привлечь инвесторов к строительству малых энергостанций в Ингушетии, сообщили власти республики 6 февраля. Евкуров сообщил катарскому министру, что Ингушетия нуждается в собственной генерации энергии, и федеральный центр поддерживает его в вопросе привлечения инвестиций из Катара для решения этого вопроса.