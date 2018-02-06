Евкуров предложил властям Катара долю в строительстве мини-ГЭС

06 февраля 2018, 13:14

Министр энергетики Катара заинтересовался предложением Юнус-Бека Евкурова привлечь инвесторов к строительству малых энергостанций в Ингушетии, сообщили власти республики. Запуск мини-ГЭС позволит разгрузить действующую энергосистему Ингушетии, пояснил "Кавказскому узлу" глава республиканского комитета по промышленности Муса Цицкиев.

Делегация Ингушетии во главе с Юнус-Беком Евкуровым прибыла в Доху для участия в Днях Ингушетии в Катаре, которые проходят с 5 по 8 февраля. На встрече с министром энергетики и промышленности Катара Мухаммедом бен Салехом Ас-Садой глава Ингушетии высказал идею об участии катарских инвесторов в строительстве малых генерирующих станций в республике, сообщила сегодня пресс-служба главы Ингушетии.

"Ингушетия нуждается в собственной генерации. Федеральный центр поддерживает нас в вопросе привлечения инвестиций из Катара для решения этого вопроса. Вы могли бы принять долевое участие в строительстве малых генерирующих станций - как по горным рекам, так и на равнине", - сказал катарскому министру глава Ингушетии.

Он уточнил, что в Ингушетии есть предприятия, участие в развитии которых может заинтересовать катарских инвесторов. "В частности, мы заинтересованы в экспорте продукции завода по производству энергосберегающих лампочек, полимерного завода и предприятия по производству алюминиевых и биметаллических радиаторов", - приводятся слова Юнус-Бека Евкурова на сайте главы Ингушетии.

Согласно пресс-релизу, Мухаммед бен Салех Ас-Сада ответил Евкурову, что в Катаре "в основном капитал сосредоточен в частном секторе". "Но есть государственные компании, которые готовы вложить средства в реализацию проектов промышленности и энергетики. Я вхожу в специальную комиссию, цель которой - поддержка таких программ. Мы будем искать возможности для этого. У нас с Россией сложились хорошие отношения. И мы готовы тесно взаимодействовать в данном направлении", - привела перевод слов Ас-Сады пресс-служба главы Ингушетии.

Цицкиев: запуск мини-ГЭС позволит снизить цены на электроэнергию

В Ингушетии существует проект по строительству 6-8 мини-ГЭС, примерная стоимость этого проекта - 1,8 миллиарда долларов, и, вероятно, в Катаре шли переговоры об участии в строительстве именно мини-ГЭС, пояснил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" и. о. председателя комитета по промышленности и энергетике Ингушетии Муса Цицкиев.

"Этот проект значительно разгрузит нашу энергосистему, и у нас появятся собственные энергоресурсы", - сообщил Цицкиев. Он уточнил, что в этом случае цена на электроэнергию будет "ниже, чем сейчас", и это, по его словам, "будет хорошим толчком для развития малого и среднего бизнеса в Ингушетии".

Годовая потребность электроэнергии в Ингушетии - 730-750 миллионов КВт/ч, пояснил Муса Цицкиев. "Если будет построено три мини-ГЭС, то половину этой потребности можно будет обеспечить", - заверил он.

По словам Цицкиева, в Ингушетии для строительства ГЭС больше всего подходят три горные реки в Сунженском и Джейрахском районах: Асса (длиной 133 км), Фортанга (69 км) и Армхи (28 км). На одной только реке Асса можно построить почти половину всех генерирующих источников, отметил специалист.

Расчеты по строительству мини-ГЭС, по его словам, проводила компания "РусГидро". "При сборе необходимой информации и исходных данных им помогали также местные специалисты", - уточнил Муса Цицкиев.

При этом он затруднился сказать, входил ли проект строительства мини-ГЭС в проект развития Ингушетии.

Напомним, что в январе 2017 года норвежская компания Clean Energy выиграла тендер на строительство гидроэлектростанции "Намахвани" на западе Грузии с заявленной стоимостью проекта 730 миллионов долларов. Проект предусматривает объединение двух ГЭС - "Намахвани" и "Твиши" с общей установленной мощностью в 433 МВт. Заявленная дата введения объекта в эксплуатацию - 2021 год.

Также в Северной Осетии к 2020 году планируется построить 29 мини-ГЭС суммарной мощностью 219 мегаватт, сообщила в ноябре 2011 года "Российская газета". "В отличие от крупных станций, которые требуют значительных инвестиций и долго строятся и окупаются, малые ГЭС достаточно перспективны. На пяти наиболее крупных реках (Терек, Ардон, Урух, Фиагдон и Гизельдон) сосредоточено более 80% всего гидроэнергетического потенциала рек республики", - процитировало тогда издание главу Минпрома Северной Осетии Алана Джибилова.