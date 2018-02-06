Акция протеста родственников Эрадиля Асанова. Махачкала, 6 февраля 2018 года. Фото корреспондента "Кавказского узла"

06 февраля 2018, 20:50

Родные Эрадиля Асанова потребовали наказать виновных в его убийстве

Расследование дела об убийстве жителя Терекли-Мектеба Эрадиля Асанова возобновили, но застреливший его правоохранитель не привлечен к ответственности, заявили на пикете в Махачкале родственники Асанова. Эту информацию подтвердили в МВД Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 22-летний житель Терекли-Мектеба Эрадиль Асанов был застрелен правоохранителем 6 октября 2014 года. По информации МВД республики, сотрудник ведомства вынужденно применил табельное оружие после того, как молодой человек, задержанный по подозрению в убийстве, напал на него с ножом. По версии родственников погибшего, Асанов получил смертельное пулевое ранение, когда силовики требовали от него признательных показаний.

Возмущенные убийством Асанова местные жители неоднократно выходили на митинги, требуя независимого расследования инцидента. Подполковник полиции, начальник отдела управления уголовного розыска МВД России по Дагестану, подозревался в связи со смертью Асанова в превышении должностных полномочий, но в июле 2017 года родные убитого узнали, что дело прекращено. Имя силовика, который стрелял в Асанова, известно местным жителям со слов замглавы МВД Дагестана.

Родственники убитого Эрадиля Асанова сегодня провели на центральной площади Махачкалы ряд одиночных пикетов с требованием наказать виновного в его смерти силовика. Они также попытались попасть на прием к врио главы Дагестана Владимиру Васильеву, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

В акции, организованной для привлечения внимания властей к делу Эрадиля Асанова, участвовали 15 родственников молодого человека. Они настаивают, что правоохранитель, виновный в смерти Асанова, должен быть осужден.

«Моего сына убили четыре года назад, но убийца до сих пор не наказан. Уголовное дело то открывают, то закрывают, результаты экспертизы фальсифицируют. Следствие не проводит ситуационную экспертизу с нашим участием, причину не объясняют. Мы неоднократно обращались во всевозможные инстанции с требованием наказать виновного, встречались и с представителем правительства Дагестана, который нас выслушал, но ничего не обещал. Дело не движется - мой сын в земле лежит, а его убийца спокойно ходит на свою работу», - заявила на акции мать убитого Эрадиля Асанова Юмабике Адильгереева.

По информации родных Асанова, дело было закрыто в июле 2017 года, так как следствие подтвердило версию о нападении молодого человека на силовика и версию правоохранителей о выстреле в целях обороны. Следователи пришли к выводу, что в действиях стрелявшего нет состава преступления, так как они не выходили за пределы его полномочий. Близкие убитого обратились в Генпрокуратуру и СКР с требованием возобновить расследование и в октябре 2017 года оно было возобновлено.

Родственники Асанова заявили, что не доверяют следователям в Дагестане. «Сейчас дело вновь передали в управление по Дагестану, но мы им не доверяем. Мы требуем, чтобы дело было передано следственным органам СКФО, и чтобы все необходимые экспертизы были также проведены за пределами республики», - заявил на пикете брат убитого Ринат Адильгереев.

Мужчина записался сегодня на прием к врио главы Дагестана Владимиру Васильеву, но так и не был принят: пикетчики стояли на площади более часа, но никто из представителей главы Дагестана к ним не вышел. Полицейские при этом заставили протестующих отойти от здания правительства к краю площади, заверив, что об их проблеме и требованиях доложено властям, и представители правительства встретятся с ними. Вскоре двое силовиков в высоких званиях подошли к пикетчиками, выслушали их и попросили разойтись. При этом офицеры посоветовали родным Асанова написать заявление прокуратуру Дагестана, уверяя, что «новый прокурор республики должен помочь, наступили другие времена». Пикетчики последовали совету и завершили акцию, отправившись в республиканскую прокуратуру с заявлением.

В пресс-службе МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что сотрудник, застреливший Эрадиля Асанова, не отстранен от службы и не уволен из органов внутренних дел, а работает в Цумадинском районе Дагестана.

Примечание:

"Жительницы Дагестана потребовали информацию о пропавших сыновьях", "Родные двоих жителей Махачкалы заявили об их похищении", "Прокурор запросил девять лет для Шамиля Нурмагомедова".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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