Более 22 тысячам жителей Чечни запрещен выезд за рубеж

06 февраля 2018, 15:55

Число жителей Чечни, которым был запрещен выезд из России из-за долгов, к концу января составило 22 тысячи, сообщил представитель Федеральной службы судебных приставов. Некоторые местные жители сочли ограничения несоразмерными суммам долга.

"Кавказский узел" ранее писал о росте количества должников в Чечне, которым был запрещен выезд за рубеж. Так, 14 февраля 2017 года представитель УФССП Чечни заявил, что во второй половине 2016 года более чем шести тысячам должников в Чечне был запрещен выезд из России, что было почти вдвое больше, чем в первом полугодии.

По состоянию на конец января этого года, ограничение на выезд за пределы страны из-за наличия неоплаченных долгов наложено более, чем на 22 тысячи граждан, проживающих в Чечне, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель управления Федеральной службы судебных приставов по Чечне.

"Данная мера в отношении злостных неплательщиков вводится в соответствии со статьей 67 федерального закона "Об исполнительном производстве". Эти ограничения налагаются на лиц, имеющих неоплаченные долги по административным или уголовным штрафам, кредитам, страховым взносам, алиментам и коммунальным услугам, в размере от 10 тысяч рублей и выше", - подчеркнул сотрудник ведомства.

Статья 67 ФЗ "Об исполнительном производстве гласит: судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации при неисполнении без уважительных причин содержащихся в выданном судом или являющемся судебным актом исполнительном документе следующих требований: 1) требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 000 рублей; 2) требований неимущественного характера; 3) иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) составляет 30 000 рублей и более.

По словам работника УФССП по Чечне, более чем двойное увеличение числа тех, кто из-за наличия задолженностей не может выехать за пределы России, вызвано "усилением работы судебных приставов по всем направлениям".



"Работа по принудительному взысканию задолженностей и штрафов значительно усилена. Вынесение постановления о временном ограничении права на выезд из страны является одной из эффективных мер воздействия на недобросовестных граждан", - подчеркнул он.

Ограничения на выезд за границу налагаются только в том случае, если сумма задолженности превышает 10 тысяч рублей, отметил представитель службы приставов. "Для взыскания менее значительных штрафов и задолженностей применяются другие методы. Например, арест счета в банке", - сказал он.

Решения о запрете на выезд за пределы страны принимаются в судебном порядке, подчеркнул представитель ведомства."Запрет на выезд из страны на должника налагает суд. Такие решения могут выноситься и заочно, но в любом случае, информация об этом доводится до неплательщика. Проблема в том, что мы направляем соответствующее уведомление по месту его официальной регистрации, а человек живет по другому адресу. В основном именно из-за этого возникают ситуации, когда человек узнает о запрете на выезд в последнюю минуту", - утверждает представитель УФССП России по республике.

Жители Чечни сочли часть действий судебных приставов слишком жесткими

Недовольство деятельностью судебных приставов и тем, что не всегда получают уведомления о задолженностях и штрафах, выразили корреспонденту "Кавказского узла" жители Чечни.



"У меня были несколько неоплаченных штрафов в ГАИ, плюс еще транспортный налог, о которых я не знал, поскольку не получал письменного уведомления. В декабре 2017 года собрался выехать из республики на лечение, но в аэропорту меня задержали, пояснив, что я не могу уехать, так как имею неоплаченные штрафы", - заявил житель республики Увайс.



По его словам, даже погашение задолженности не решило проблемы. "Оказалось, что мало оплатить штраф в банке, надо еще уведомить судебного пристава, чтобы тот в свою очередь это зафиксировал и снял запрет. На это ушло несколько дней", - отметил он.



По словам жительницы Чечни Самиры, несколько недель назад ее мать не смогла выехать к сыну во Францию из-за задолженности. "Мама серьезно болеет. Брат, который находится во Франции, предложил ей приехать туда на лечение. Сделали ей паспорт, визу, оформили все документы, и только в аэропорту, перед вылетом в Москву, ей сообщили, что она не может лететь, потому что на нее наложены ограничения. Все дело оказалось в задолженности в 12 тысяч рублей за коммунальные услуги. Мы готовы были оплатить долг на месте, но ей все равно не давали разрешения. Пришлось оплатить штраф, потом еще 2 недели ждать, когда судебный пристав снимет ограничение", - рассказала она.

Адвокат: погасившие задолженность жители Чечни могут обратиться в суд



Должники, погасившие задолженность, но невыпущенные из России из-за несогласованности между пограничниками и приставами, имеют возможность получить компенсацию, заявил корреспонденту "Кавказского узла" юрист, сотрудник Коллегии адвокатов Чечни.

"Ограничения на выезд налагаются в определенных случаях и только, если задолженность превышает суму в 10 тысяч рублей. Если вы погасили задолженность, то судебные приставы в течение 10 дней должны снять наложенный запрет. Но надо учитывать, что решение о выпуске вас из страны принимает Пограничная служба ФСБ России. Даже если приставы сняли ограничение на выезд, надо удостовериться в том, что вас из этого списка убрали пограничники. Это можно сделать, направив запрос на электронную почту. Ответ должен прийти в течение 10-12 дней", - пояснил юрист.

По его словам, в случае экстренных ситуаций судебные приставы обязаны решить вопрос снятии запрета на выезд в течение суток. "Если у должника есть необходимость срочно выехать за границу, например, на операцию, то, естественно, ждать 10 дней не стоит. Судебный пристав должен решить этот вопрос в течение дня. Для этого надо будет предоставить ему соответствующее медицинское заключение", - пояснил он.

В случае же, если граждане, погасившие задолженность и имеющие на руках постановления о снятии ограничений на выезд, все равно не были выпущены из страны из-за несогласованности действий судебных приставов и пограничников, то они имеют право обратиться в суд, пояснил сотрудник Коллегии адвокатов.

"Если даже при погашенной задолженности вас не пропустили на таможенном пункте в аэропорту, следует обращаться в суд с требованием компенсации издержек. Для этого необходимо иметь при себе оплаченные авиабилеты, посадочные талоны на авиарейс, письменный отказ погранслужбы выпустить вас за пределы России, а также документы, подтверждающие, что запрет на выезд с вас был снят", - заявил он.

Напомним, что ранее судебные приставы рапортовали о существенном росте сборов с должников. По данным приставов, с января по сентябрь 2017 года взыскали в Чечне более 355 миллионов рублей. При этом жители республики жаловались, что за неоплаченные штрафы приставы блокируют банковские счета, а уведомления о штрафах нарушители получают не всегда.