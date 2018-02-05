Около 500 жителей Еревана вышли на акцию против повышения цен

05 февраля 2018, 23:57

Митинг против повышения цен на площади Шарля Азнавура перерос в шествие по центру города. Депутаты от оппозиционного блока "Елк" призвали жителей Армении протестовать против неэффективной экономической политики властей и пообещали организовать внеочередное парламентское заседание.

Как информировал "Кавказский узел", предыдущая акция против повышения цен в Армении прошла 19 января. Митинг на площади Шарля Азнавура в Ереване перерос в шествие, в котором, по данным организаторов, участвовали несколько тысяч человек. Акция завершилась без инцидентов.



С 1 января в Армении вступил в силу новый Налоговый кодекс и повысились акцизы, в связи с чем цены на бензин, сжатый газ и дизельное топливо выросли. После этого жители Армении пожаловались на подорожание продуктов.

Участники второго по счету митинга против повышения цен собрались сегодня на площади Шарля Азнавура в Ереване с государственными флагами Армении, плакатами: "Нет подорожанию!" и символикой оппозиционного блока "Елк". К началу акции на площадь пришли около 500 человек, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Прошедшие в парламенте обсуждения вопроса подорожания топлива и товаров в стране не оправдали себя, потому что превратились в "посмешище", заявил, выступая на митинге, депутат от блока "Елк" Эдмон Марукян. Он подчеркнул, что парламент должен был созвать заседание с единственным вопросом в повестке дня - о внесении в Налоговый кодекс.

В течение сегодняшнего дня полицейские приходили к активистам и призывали их не участвовать в акции против повышения цен, сообщил руководитель парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Пашиняна, правоохранители не применяли к активистам насилие и общались с ними корректно, "просто просили не участвовать в мероприятии". Политик считает, что власти таким образом пытаются создать видимость работы над устранением волнующей людей проблемы, не принимая на себя ответственности за подорожание товаров. "Очевидно, что подорожания – это результат некомпетентной налоговой и экономической политики. Но проблема в другом - в том, что пока граждане очень четко не заявили, что не собираются мириться с подорожаниями, власти не будут иметь никаких причин для ликвидации этого процесса", - отметил Пашинян.

Сегодняшний митинг, как и митинг 19 января, перерос в шествие - участники акции растянули транспарант с надписью: "Нет подорожаниям!" и прошли в сопровождении полицейских по центральным улицам Еревана, скандируя: "Подорожаниям говорим "нет!" и "Грабежу говорим "нет!". Во время движения активисты призывали прохожих присоединиться к шествию, но к концу акции число участников, несмотря на эти призывы, сократилось, по оценке корреспондента "Кавказского узла", примерно до 300 человек. По окончании шествия протестующие вернулись на площадь Шарля Азнавура, откуда стартовала акция.

Акция протеста против роста цен в Армении 19 января. Фоторепортаж корреспондента "Кавказского узла" Тиграна Петросяна.

Депутат от блока "Елк" Арарат Мирзоян раскритиковал позицию властей, которые, по его словам, "цинично относятся к собственным гражданам". Вместе с тем парламентарий подчеркнул, что граждане Армении должны активно участвовать в акциях протеста, поскольку повышение цен касается каждого из них.

"Представители правящей Республиканской партии неоднократно советовали людям, как экономить: "сливочное масло подорожало - используйте растительное масло, кушайте картошку, бензин подорожал – заправляйтесь газом". Но ведь и газ подорожал, и картошка на 30% подорожала. Как можно так цинично относиться к своему народу?" - возмутился Мирзоян, комментируя акцию корреспонденту "Кавказского узла".

Депутат от блока "Елк" Эдмон Марукян объявил, что блок начнет собирать подписи депутатов для созыва внеочередного заседания парламента и представления своих предложений. Сбор подписей начнется уже 6 февраля, сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

"Если блок "Царукян" присоединится к данной инициативе, внеочередное заседание будет созвано, но не менее важно обеспечить кворум, чтобы не провалить это созванное заседание. Поэтому давление народа должно непременно иметь место, чтобы депутаты приходили и голосовали за наши предложения", - отметил Марукян.

По словам Марукяна, блок "Елк" подготовил пакет законодательных изменений, которые позволят сдержать рост цен. Среди основных предложений он назвал отмену повышения акцизов, которое привело к подорожанию дизтоплива, газа и бензина. "Это самый большой удар по нашему Налоговому кодексу, по бюджету народа, по нашей экономике", - подчеркнул депутат. Кроме того, оппозиция предложила парламенту вернуться к прежним ставкам по части подоходного налога, поскольку повышение этого налога реально повлияло на фактические доходы граждан, подчеркнул Марукян.

Лидер блока "Елк" в конце акции вновь призвал жителей Армении отстаивать свои права на акциях протеста. "Власти должны увидеть, что народ борется против подорожаний, иначе они ничего не предпримут. Граждане Армении способны повлиять на любые процессы в стране, но пока граждане не активны, власти будут делать все, что им угодно", - заявил Никол Пашинян.



Пресс-секретарь Национального собрания Армении Арсен Балаян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что для созыва внеочередного парламентского заседания необходимы подписи как минимум четверти (27 из 105) депутатов.

55 из 105 мандатов в парламенте Армении принадлежат правящей Республиканской партии Армении, коалиционному АРФ "Дашнакцутюн" - семь мандатов, 30 мандатов – блоку "Царукян" и девять мандатов – блоку "Елк". Еще четыре представителя национальных меньшинств получили мандаты, из которых трое вошли в РПА, а один – в блок "Царукян".

Внеочередное заседание при наличии этого числа подписей созывает спикер парламента, также оно может быть созвано по инициативе правительства.