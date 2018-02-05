05 февраля 2018, 21:52

МЧС предупредило об опасности лавин в восьми регионах юга России

Опасность схода лавин сохранится в горах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана до вечера 6 февраля. В Ингушетии, Чечне, Адыгее и горах Краснодарского края прогноз действует до 8 февраля.

Как писал "Кавказский узел", спасатели ранее продлили предупреждение о лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии до вечера 5 февраля.

Сотрудники МЧС предупредили жителей восьми регионов юга России об опасности схода лавин в ближайшие дни. Сход лавин может повлечь повреждение зданий, линий связи и электропередачи, перекрытие дорог, туристам и местным жителям рекомендуется воздержаться от похода в горы, напомнили спасатели.

Лавиноопасность в горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, в горах Северной Осетии и Сочи выше 1000 метров и в горах Дагестана на высоте более 2000 метров сохранится, по данным ведомства, до 18.00 6 февраля.

В горах Ингушетии, Чечни, Адыгеи и Краснодарского края предупреждение о лавиноопасности объявлено до 18.00 8 февраля, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС.

Примечание:

"Продлен прогноз о лавиноопасности в Дагестане", "Горнолыжные трассы в Сочи закрыты из-за лавиноопасности", "Спасатели прекратили поиски лыжника в горах Карачаево-Черкесии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

06 февраля 2018, 05:26

06 февраля 2018, 05:25

06 февраля 2018, 04:43

  • Дагестанские журналисты рассказали о расколе в "мекегинском" клане

    Увольнение сестры мэра Избербаша Абдулмеджида Сулейманова напрямую не связано с делом бывшего премьера республики Абдусамада Гамидова, заявили опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские журналисты. По их данным, Гамидов со времен правления Рамазана Абдулатипова находится в конфронтационных отношениях со своими двоюродными братьями Магомедом и Абдулмеджидом Сулеймановыми.

06 февраля 2018, 03:26

  • Правозащитники: Европарламент взял на особую заметку дело Титиева

    Арест главы чеченского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева Европейский парламент планирует обсудить 8 февраля. "Мемориал" передал материалы по делу Титиева в Европарламент, сообщил член правления центра Олег Орлов. Европарламент на межгосударственном уровне показывает, что преследование Титиева - не рядовой случай, а посягательство на само правозащитное движение, заявила директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

06 февраля 2018, 02:44

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Аналитика

Все статьи

Архив новостей
Блогосфера

Все посты