МЧС предупредило об опасности лавин в восьми регионах юга России

05 февраля 2018, 21:52

Опасность схода лавин сохранится в горах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Дагестана до вечера 6 февраля. В Ингушетии, Чечне, Адыгее и горах Краснодарского края прогноз действует до 8 февраля.

Как писал "Кавказский узел", спасатели ранее продлили предупреждение о лавиноопасности в горах Кабардино-Балкарии до вечера 5 февраля.

Сотрудники МЧС предупредили жителей восьми регионов юга России об опасности схода лавин в ближайшие дни. Сход лавин может повлечь повреждение зданий, линий связи и электропередачи, перекрытие дорог, туристам и местным жителям рекомендуется воздержаться от похода в горы, напомнили спасатели.

Лавиноопасность в горах Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, в горах Северной Осетии и Сочи выше 1000 метров и в горах Дагестана на высоте более 2000 метров сохранится, по данным ведомства, до 18.00 6 февраля.

В горах Ингушетии, Чечни, Адыгеи и Краснодарского края предупреждение о лавиноопасности объявлено до 18.00 8 февраля, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Южного регионального центра МЧС.