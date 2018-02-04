Продлен прогноз о лавиноопасности в Дагестане

04 февраля 2018, 12:08

Вероятность схода лавин в горах Дагестана сохранится до вечера 5 февраля, сообщило МЧС.

Как писал "Кавказский узел", экстренное предупреждение о лавиноопасности было объявлено в республике 3 февраля.

По данным МЧС по Дагестану, повышенная лавиноопасность сохранится в Дагестане до 18.00 5 февраля. Предупреждение касается высот от 2000 метров над уровнем моря, отмечается на сайте Южного регионального центра МЧС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в дагестанском Гунибе без осадков, температура воздуха -2 градуса, скорость ветра 6 метров в секунду. Ночью 5 февраля также ожидается погода без осадков, похолодает до -7, скорость ветра составит 5 метров в секунду. Погодный сервис - партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Гости Кавказа и его жители с помощью сервиса "Погода в 600 точках Кавказа" могут корректировать метеорологические данные с целью получения более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.