Защита рассказала о преследовании жителя Ингушетии после пыток

05 февраля 2018, 19:32

Житель Карабулака Ваха Котиев, сбежавший в Европу после пыток со стороны силовиков, заподозрен в причастности к сирийским боевикам. В указанное следствием время Котиев был в Германии, а не в Сирии, заявил его адвокат.

27-летний Ваха Котиев покинул Россию летом 2014 года, заявив о пытках со стороны правоохранителей. Он заявил, что узнал среди пытавших его силовиков начальника ингушского ЦПЭ Тимура Хамхоева, ныне находящегося под следствием по делу о пытках. Расследование резонансного дела завершилось 30 января, сообщал "Кавказский узел".

Молодой человек попал в поле зрения силовиков после того, как съездил осенью 2013 года подработать на стройке олимпийских объектов в Сочи и пробыл там два месяца. Зимой 2014 года правоохранители вызвали его на беседу. Как утверждает Котиев, его пытками и угрозами заставляли сознаться в подготовке теракта на Олимпиаде. Когда житель Ингушетии не согласился сотрудничать с силовиками, его отпустили, выкинув из машины в лесу, сообщило сегодня со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина издание "Кавказ.Реалии".

"Поставили в угол на носочки, уперли головой в стену, начались удары между ног <...> унижали, потом поставили на колени и заставляли говорить, что я "голубой". Один из них говорил: "Мы все это снимаем на телефон, а потом выложим в интернет, и тебя опустят твои же родственники!" Уложили на пол, надели на мизинцы провода и ток пустили по телу. Говорили, чтобы я признался, что хотел сделать теракт с неким Торшхоевым, а они меня поймали и предотвратили это. Я отказывался", — цитирует письмо Котиева о пытках издание "Медуза" в материале "Слово человека, которого пытали, ничего не значит" 29 марта 2017 года.

В марте 2014 года Ваха Котиев на десять дней летал к знакомому в Египет - после пыток он рассматривал эту страну как вариант для эмиграции, однако в Египте ему не понравилось. Несколько месяцев он жил у жены в Моздоке, а в начале июля семейная пара попросила убежище на границе Белоруссии и Польши. По данным адвокатского расследования Сабинина, с 5 июля до 9 сентября Котиев находился в польском лагере для беженцев, а затем вместе с женой отправился в Германию, попросил там убежища и больше никуда из страны не выезжал.

Когда Котиев уже находился в Европе, в России его объявили в розыск как участника боевых действий в Сирии на стороне боевиков. В материалах дела, возбужденного по части 2 статьи 208 УК РФ (участие в незаконном вооруженном формировании), указано, что Котиев был в Сирии после октября 2014 года.

Сообщение о том, что Котиев причастен к сирийским боевикам, появилось 5 декабря 2016 года в ЖЖ: в сообщении журнала rozysk06 утверждалось, что Ваха Котиев вылетел в марте 2014 года в Египет, а оттуда переправился в Сирию и там примкнул к боевикам. Имя Котиева значится в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

"Единственный свидетель, указавший на то, что Котиев был в Сирии, прибыл в Сирию не ранее октября 2014 года, а иных доказательств нет", - цитирует слова адвоката Сабинина "Кавказ.Реалии". По словам защитника, сам Котиев связал свое преследование с отказом от сотрудничества с силовиками.