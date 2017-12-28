28 декабря 2017, 05:22

Суд по делу о создании НВФ в Ингушетии выслушал рассказ о пытках

Подсудимые по делу о создании "орджоникидзевского джамаата" в Ингушетии заявили, что обвинение базируется на их показаниях, выбитых под пытками, а в деле отсутствуют потерпевшие.

"Кавказский узел" писал, что дело девяти жителей Ингушетии, которых обвинение считает членами группы боевиков "орджоникидзевский джамаат", рассматривается Северо-Кавказским окружным военным судом в Ростове-на-Дону с 15 августа. 26 декабря обвиняемые Лечи Гадамаури, Асхаб Албаков и Зелимхан Амриев заявили на процессе, что показания против себя и остальных фигурантов дела давали под пытками.

На скамье подсудимых находятся Лечи Гадамаури, Асхаб Албаков, Зелимхан Амриев, Акроман Бузуртанов, Багаудин Опиев, Тимур Матиев, Илез Торчхоев, Джохар Цечоев и Илез Цечоев. По версии следствия, подсудимые оказывали различную помощь боевикам - в частности приобретали и хранили оружие и оборудовали схроны. Вину частично признали только Гадамаури, Албаков и Амриев, остальные подсудимые отвергли обвинение полностью. В ходе процесса восемь из девяти подсудимых (кроме Акромана Бузуртанова, который в ходе предварительного следствия не давал признательных показаний) заявили, что давали признательные показания под пытками. Суд направил заявления для проверки в Следственный комитет, однако следователи отказались возбудить дело.

27 декабря в Северо-Кавказском окружном военном суде продолжился допрос подсудимых по делу "орджоникидзевского джамаата", передает корреспондент "Кавказского узла".

Были допрошены еще пятеро подсудимых. Они также заявили о пытках, с помощью которых силовики добывали у них признательные показания.

Первым дал показания подсудимый Тимур Матиев, который до своего ареста учился на втором курсе экономического факультета. Его следствие считает одним из членов НВФ.

Тимур Матиев рассказал, что 9 июня 2016 года в его дом ворвались вооруженные люди в масках, которые, как потом выяснилось, оказались сотрудниками правоохранительных органов. По словам подсудимого, силовики связали ему за спиной руки и положили в дверном проеме. Матиев указал, что, будучи обездвиженным, он не мог контролировать происходящий в его доме обыск.

"Я был в брюках с фальш-карманами, в которые мог влезть разве только спичечный коробок. Мне что-то круглое положили в один из них. Эта круглая вещь вывалилась, ее положили со мной рядом и сказали, что изъяли из брюк", - рассказал Матиев о том, откуда у него появилась граната.

Силовики утверждали, что Матиев возил одного из лидеров НВФ Хасана Хациева, интересовались, где он находится, и спрашивали, сколько схронов с оружием и наркотиками знает Матиев.

Уроженец Чечни Хасан (Анзор) Хациев, подозреваемый в причастности к убийству инспекторов ДПС в Ингушетии, находился в розыске с марта 2010 года как предполагаемый боевик и участник нападений на силовиков. По версии силовиков, Хасан Хациев участвовал в группе Беслана Махаури, убитого в октябре 2015 года в Назрани, которая входила в так называемый "сунженский сектор". 23 августа Национальный антитеррористический комитет отчитался об убийстве Хасана Хациева в Ингушетии.

Матиев заявил, что у него нет автомобиля, управлять им он не умеет и к НВФ не причастен.

По словам Матиева, не получив нужных им ответов, сотрудники силовых органов подвергли его пыткам. На его голову надели пакет, били по голове, по почкам, а затем подключили электроаппарат и начали пытать током.

Как рассказал подсудимый, после пыток его отвезли в ИВС, затем в суд, где был оформлен арест. Из ИВС Тимура Матиева, согласно его показаниям, неоднократно вывозили и пытали током до тех пор, пока он не стал подписывать протоколы и участвовать в следственных действиях, например, опознаваниях неких схронов, которые силовики сами ему находили. По словам подсудимого, его заставили признаться в том, что он состоял в НВФ под руководством Лечи Гадамаури, хотя на самом деле он с ним даже не общался.

Матиев указал, что несколько раз он совместно с адвокатом пытался зафиксировать побои в ИВС, однако не встретил понимания у руководства изолятора, и его заявления были проигнорированы.

Тимур Матиев был ранее осужден на один год условно по части 2 статьи 208 УК РФ (организация незаконного вооруженного формирования и участие в нем) и состоит на профучете, сказано в характеристиках участковых, которые были зачитаны 4 октября.

Илез Торчхоев рассказал о пытках

Показания подсудимого Илеза Торчхоева были аналогичны показаниям Матиева. Торчхоев рассказал, что во время ареста ему подкинули гранату.

На процессе 10 октября отец Илеза Торчхоева Бекхан Торчхоев рассказал подробности задержания сына. По его словам, Илез сказал ему, что "человек в черной форме" что-то положил ему в карман. Бекхан Торчхоев отметил, что силовик в маске достал из кармана Илеза "блестящий предмет, обмотанный изолентой" и "объявил, что это взрывное устройство".

Торчхоев рассказал суду, что сотрудники силовых органов хотели от него признаний в связях с Лечи Гадамаури и участии в НВФ. Когда Торчхоев отказался, его начали бить и пытать током.

В промежутках между пытками Торчхоева доставили в суд для формальной процедуры ареста, а затем повезли в Магас, где пытки продолжались. Не выдержав издевательств, Торчхоев подписал протоколы своих признательных показаний, не читая их.

По словам подсудимого, в Сунже он случайно увидел Тимура Матиева и Асхаба Албакова, которые выглядели изможденными и не могли передвигаться.

В суде Торчхоев отверг обвинения в участии в НВФ и заявил, что практически не общался с другими подсудимыми.

"Мы с вами гранаты покупали, задание от меня получали?" - спросил Торчхоева Гадамаури.

"Нет, такого не было", - ответил подсудимый.

Илез Цечоев заявил, что управлять автомобилем не умеет

Согласно показаниям двух других подсудимых, Илеза и Джохара Цечоевых, их арестовали 2 июня 2017 года в Старом Осколе, где они находились на заработках в качестве разнорабочих.

Они рассказали, что перед тем, как вывезти их в Ингушетию, силовики угрожали им смертью, пристегивали к батарее и заставляли копать яму для Джохара Цечоева, пообещав его убить.

3 июня братьев привезли в Магас, где силовики, по словам Цечоевых, подключили их к электроаппарату и с помощью пыток электричеством выбили признательные показания об их участии в НВФ.

В суде Илез и Джохар Цечоевы подтвердили, что они отказались от своих признательных показаний, данных на следствии. Илез Цечоев раскритиковал версию следствия, согласно которой он являлся водителем Лечи Гадамаури. Хотя Цечоев признал у себя наличие автомобиля, который отошел ему за долги от соседа, он указал судьям, что у него нет прав, и водить он не умеет.

Багаудин Опиев протокол обыска не подписал

Последним показания давал многодетный отец, 49-летний фермер Багаудин Опиев. Подсудимый произнес длинную речь, в которой указал на многочисленные нестыковки в версии следствия. Из его показаний следует, что 9 июня 2016 года в его дом наведались силовики, которые его арестовали, а также при обыске изъяли гранату, СВУ и наркотики.

17 октября военнослужащий Лом-Али Мудаев рассказал, как был понятым во время обыска в доме Багаудина Опиева. По его словам, хозяин дома "добровольно выдал мешок с патронами от карабина". Свидетель также рассказал, как при обыске в доме были найдены граната с запалом, белый порошок и "такая вот... проводами, изолентой замотана... типа взрывчатки".

Опиев сказал, что он добровольно выдал силовикам охотничий карабин и патроны к нему, и при этом заявил, что граната, СВУ и наркотики были ему подброшены. Подсудимый назвал нелогичной версию следствия о том, что он хранил гранаты и СВУ в комнате, где жили его малолетние дочки.

Опиев подчеркнул, что он не признал найденные правоохранителями предметы и не подписал протокол обыска. Смывы с них не делались, заявил подсудимый. Он также указал суду на то, что один из понятых по фамилии Мудаев не присутствовал при обыске, хотя он проходит сразу по двум следственным действиям 9 июня одновременно (согласно материалам дела, Мудаев в этот же день и в это же время фигурирует понятым при обыске в магазине духов у Лечи Гадамаури).

Подсудимый заявил, что его признательные показания на стадии следствия добыты силовиками с помощью пыток, однако не стал их подробно расписывать.

"Мне сломали ребра, раскрошили зубы. 4 июля 2016 года я пережил два сердечных приступа", - заявил подсудимый Опиев.

"Ребра неправильно срослись, травма до сих пор сохранилась, если сделать рентген, он подтвердит факты избиений", - добавил он.

Подсудимый подчеркнул, в СИЗО его лишали права на судмедэкспертизу, и он будет ее добиваться, согласно ст.196 УПК РФ (обязательное назначение судебной экспертизы).

Что касается участия в НВФ и его финансирования, то подсудимый отверг это обвинение. Он указал, что группа Гадамаури, согласно материалам дела, около двух лет находилась в разработке у спецслужб, однако они за все это время не добыли ни одного фото и видео участников группы вместе и не представили в суде ни одной прослушки, в которой они бы обсуждали какие-нибудь общие планы.

"В деле нет ни одного потерпевшего, все дело базируется на признательных показаниях самих подсудимых, выбитых под пытками", - посетовал Опиев.

Кроме того, подсудимый указал на серьезную разницу в возрасте с другими подсудимыми и подчеркнул, что у него ничего не может быть общего с этими парнями.

"Это дело шито белыми нитками!" - возмутился Опиев.

Опиев подчеркнул, что у него на иждивении находилось десять человек, поэтому лишних денег на финансирование боевиков у него просто не было. 15 тысяч рублей, которые он дал Гадамаури, Опиев считает не финансированием НВФ, а просто долгом, половину которого Гадамаури успел вернуть до своего ареста.

На прошлом заседании 26 декабря Лечи Гадамаури рассказал, что занимал у Опиева 15 тысяч рублей на аренду магазина, однако дружеских отношений между ними не было. По его словам, 7500 рублей он отдал Опиеву духами, и 7500 собирался отдать.

После допроса Опиева суд объявил перерыв до 10.30 мск 28 декабря. Акроман Бузуртанов отказался давать показания в суде.

Какие-либо комментарии от участников судебного процесса относительно слов подсудимых пока не поступали.

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"