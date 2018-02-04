Жители поселков в Ростовской области остались без воды

Ученикам Долаковской школы в Ингушетии приходится каждое утро преодолевать несколько километров грязи по крутому склону, а школьный автобус стоит на приколе, пожаловались местные жители. По их словам, его нечем заправлять, а местные чиновники предлагают делать это за счет родителей. Проблему с горюче-смазочными материалами для школьных автобусов должны решать местные власти, а не родители учеников, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерства образования и науки РФ.