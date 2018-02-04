04 февраля 2018, 23:13
Жители поселков в Ростовской области остались без воды
Водоснабжение прервано в трех шахтинских поселках после аварии на водоводе. Для жителей организован подвоз воды.
Коммунальная авария произошла сегодня днем на водоводе диаметром 1000 миллиметров в районе поселка Новосветловский.
Полностью водоснабжение отключено в поселках Майский и Южная, частично - в поселке Нежданная.
"Пять автоцистерн подвозят воду для населения", - цитирует источник в управлении развития систем водоснабжения Ростовской области 161.ru.
Коммунальщики устраняют аварию. Ориентировочно работы завершатся до 5 февраля, пишет Don24.ru.
"Подача воды в дома сочинцев возобновлена после аварии", "Восстановлена подача воды в дома жителей Ростова-на-Дону", "Подача воды в дома жителей Белой Калитвы восстановлена".
05 февраля 2018, 03:37
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Родители учеников Долаковской школы потребовали пустить школьный автобус
Ученикам Долаковской школы в Ингушетии приходится каждое утро преодолевать несколько километров грязи по крутому склону, а школьный автобус стоит на приколе, пожаловались местные жители. По их словам, его нечем заправлять, а местные чиновники предлагают делать это за счет родителей. Проблему с горюче-смазочными материалами для школьных автобусов должны решать местные власти, а не родители учеников, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в министерства образования и науки РФ.
05 февраля 2018, 02:38
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Родные двоих жителей Махачкалы заявили об их похищении
Родные Али Умарова и Расула Татамгаджиева не могут установить их местонахождение и предполагают, что они были похищены сотрудниками правоохранительных органов. В МВД Дагестана заявили, что ничего не знают о молодых людях, рассказал адвокат Селим Магомедов.
05 февраля 2018, 01:39
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Дзюдоисты из регионов Северного Кавказа выиграли два "золота" Кубка Европы
На прошедшем в Болгарии Кубке Европы по дзюдо Исмаил Часыгов из Ингушетии и Георгий Елбакиев из Северной Осетии завоевали золотые медали.
05 февраля 2018, 00:40
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Жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 29 января по 4 февраля не было
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю, с 29 января по 4 февраля 2018 года, жертв и пострадавших зафиксировано не было. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.
04 февраля 2018, 23:59
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Спасатели предупредили о непогоде в Сочи
Ливень и шквалистый ветер прогнозируются в ближайшие сутки в Сочи. Городские службы перешли на усиленный режим работы.
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04 февраля 2018, 01:56
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03 февраля 2018, 23:41
Участники митинга в Сочи заявили о проблемах с оформлением земель
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03 февраля 2018, 18:251
Жители Майкопа указали новому мэру на проблемы города
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02 февраля 2018, 10:35
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02 февраля 2018, 07:261
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02 февраля 2018, 02:50
Активисты в Астрахани обвинены в нарушении порядка проведения митинга
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04 февраля 2018, 23:59
Спасатели предупредили о непогоде в Сочи
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04 февраля 2018, 23:51
Четверо пострадавших при ДТП в Ростовской области перевезены в Волгоград
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04 февраля 2018, 23:13
Жители поселков в Ростовской области остались без воды
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04 февраля 2018, 22:52
Около 30 рейсов задержаны в кубанских аэропортах
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04 февраля 2018, 20:50
Мэр Дербента попал в аварию
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04 февраля 2018, 19:01
Ростовский журналист заявил о поджоге машины
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04 февраля 2018, 17:46
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04 февраля 2018, 23:51
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04 февраля 2018, 19:01
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