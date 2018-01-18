18 января 2018, 18:59

Восстановлена подача воды в дома жителей Ростова-на-Дону

Специалисты завершили ремонтные работы на Октябрьском водоводе в Ростове-на-Дону, где сегодня без воды оставались жители пяти районов.

Как писал "Кавказский узел", водоснабжение было ограничено в Октябрьском, Первомайском, Пролетарском, Ленинском и Ворошиловском районах Ростова-на-Дону.

Водоснабжение в большинстве районов, где производилось отключение, уже восстановлено, в ближайшее время вода поступит в дома жителей всех пяти районов, со ссылкой на АО "Ростовводоканал" сообщил "Интерфакс" сегодня в 17.25 мск.

Авария произошла поздно вечером 17 января. Заявок от жильцов о прорыве не поступало, его выявила специальная автоматизированная система. Ремонтные работы велись всю ночь и сегодня днем, говорится на сайте "Ростовводоканала".

Примечание:

"Глава Ингушетии поручил организовать систему оповещения жителей об авариях на газо- и водопроводах", "Жители Дагестана жалуются на пересыхание Самура из-за чрезмерного забора воды Азербайджаном", "Ливневые дожди в трех районах Абхазии размыли более 40 дорог".

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