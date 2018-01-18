18 января 2018, 15:16

Водоснабжение ограничено в Ростове-на-Дону из-за аварии

В пяти районах Ростова-на-Дону нарушено водоснабжение после аварии на Октябрьском водоводе.

Водоснабжение ограничено в Октябрьском, Первомайском, Пролетарском, Ленинском и Ворошиловском районах, сообщили в "Ростовводоканале".

В аварийно-восстановительных работах участвуют две аварийные бригады и 11 единиц техники. Полностью восстановить водоснабжение планируется сегодня до 17:00 мск, передает со ссылкой на АО "Ростовводоканал" "Интерфакс".

"Кавказский узел" ранее писал, что 6 января после аварии на водоводе была прекращена подача воды в 47 многоквартирных домов поселка Заречный в Белой Калитве. Водолазы выяснили, что прорыв водовода произошел в реке Северский Донец на глубине два метра. 8 января военные инженеры приступили к возведению паромной переправы через реку для того, чтобы специалисты смогли восстановить водоснабжение. Власти области сообщили, что полностью водоснабжение будет восстановлено 10 января. Однако восстановить его удалось только 11 января.

Примечание:

"Режим ЧС отменен в Волгограде", "Жители Калмыкии потребовали решить проблему дефицита питьевой воды", "Прокуратура потребовала обеспечить водой жителей Чегемского района".

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