04 февраля 2018, 11:08

Оползень повредил частные дома в Ставропольском крае

Летние кухни частных домов и хозпостройки разрушены при сходе оползня в Георгиевске, сообщили местные жители.

По словам местных жителей, оползень сошел вечером 3 февраля. Из жильцов домовладений никто не пострадал.

Комиссия по ЧС ввела в городе режим повышенной опасности, сообщает Ставропольское краевое телевидение.

Оползнем разрушены постройки на улице Богданова, обрушились летние кухни частных домов и хозпостройки, информирует издание "Сайт Ставрополя 1777".

Примечание:

"Район Ставрополя подтоплен после ливня", "Движение на двух дорогах Ставрополья затруднено из-за сильного ветра", "Более 35 тысяч жителей Чечни остались без света после аварии".

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