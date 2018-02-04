Оползень повредил частные дома в Ставропольском крае

04 февраля 2018, 11:08

По словам местных жителей, оползень сошел вечером 3 февраля. Из жильцов домовладений никто не пострадал.

Летние кухни частных домов и хозпостройки разрушены при сходе оползня в Георгиевске, сообщили местные жители.

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