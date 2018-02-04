04 февраля 2018, 11:08
Оползень повредил частные дома в Ставропольском крае
Летние кухни частных домов и хозпостройки разрушены при сходе оползня в Георгиевске, сообщили местные жители.
По словам местных жителей, оползень сошел вечером 3 февраля. Из жильцов домовладений никто не пострадал.
Комиссия по ЧС ввела в городе режим повышенной опасности, сообщает Ставропольское краевое телевидение.
Оползнем разрушены постройки на улице Богданова, обрушились летние кухни частных домов и хозпостройки, информирует издание "Сайт Ставрополя 1777".
"Район Ставрополя подтоплен после ливня", "Движение на двух дорогах Ставрополья затруднено из-за сильного ветра", "Более 35 тысяч жителей Чечни остались без света после аварии".
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