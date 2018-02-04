Житель Кабардино-Балкарии пожаловался на оговор

04 февраля 2018, 03:16

Коллегия Верховного суда Кабардино-Балкарии отменила приговор в отношении жителя Тырныауза Таулана Климова, которого районный суд признал виновным в мошенничестве. Приговор райсуда не устроил ни защиту, ни обвинение, а мать Климова заявила, что на него оказывалось физическое и психологическое давление.

2 февраля Коллегия Верховного суда КБР по уголовным делам отменила приговор Тырнаузского городского суда от 31 марта 2017 года, в соответствии с которым житель Тырнауза Таулан Климов 1990 года рождения, на тот момент работавший в Новороссийске, был осужден по ч. 3 ст. 159 (мошенничество), передает корреспондент "Кавказского узла".

Отметим, что максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на срок до шести лет.

Сторона защиты попросила приговор Тырнаузского суда отменить и вынести оправдательный приговор. В свою очередь сторона обвинения также попросила приговор отменить, но при этом дело направить на новое рассмотрение.

Верховный суд приговор отменил и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Ходатайствуя об отмене приговора, и защита, и обвинение сослались на недоработки следствия, которым суд первой инстанции не дал оценку, и при наличии которых невозможно вынести законный и обоснованный приговор.

Делом Климова заинтересовались правозащитники, которые навестили его в местах лишения свободы, а в дальнейшем будут отслеживать повторный судебный процесс, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист правозащитного центра Муаед Безиров.

Как следует из приговора Тырнаузского суда (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла"), 19 июня 2015 года в Тырнаузе Таулан Климов предложил своему знакомому купить на двоих автомобиль Hyundai Solaris, который на самом деле был взят им в прокат. Знакомый согласился и передал Климову 320 тысяч рублей.

Через некоторые время Климов, передвигаясь на указанной машине вместе с упомянутым знакомым, попал в ДТП. Он оставил машину во дворе дома, где жил его приятель, и уехал на автобусе в Новороссийск, где на тот момент работал и жил с семьей.

Таким образом, его знакомому был нанесен материальный ущерб в размере 320 тысяч рублей, говорится в приговоре. Эти деньги в соответствии с решением суда надлежит взыскать с Климова. Он также приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы.

Из приговора суда следует, что вина Климова подтверждается показаниями потерпевшего, передавшего деньги, а также показаниями еще одного знакомого, который, по его словам, видел, как передавались деньги.

Сам Таулан Климов свою вину в мошенничестве не признал. По его словам, никакие деньги ему не передавались, ни о какой сделке по купле-продаже машины речь не шла. Машину он после ДТП вынужден был оставить во дворе, чтобы ее "не раскурочили". Спустя неделю знакомый ему сообщил, что продал машину. На вопрос, как можно продать чужую машину, он ответил, что "она испарилась".

Адвокат обратил внимание на проблемы с законом потерпевшего

В данном деле вообще отсутствует событие преступления, заявил на заседании суда адвокат Климова Борис Кудаев.

"Даже если допустить, что Климов взял деньги..., взамен он оставил ему (потерпевшему) машину, которую тот перепродал. Кому и за какую сумму – следствием не установлено. Машину даже не пытались найти", - заявил адвокат.

Адвокат также обратил внимание на абсурдность покупки машины "на двоих".

Адвокат считает, что следствию и суду стоило обратить внимание на личность потерпевшего, ранее неоднократно судимого. По его словам, потерпевший за месяц до рассматриваемых событий вернулся из мест заключения, освободившись по амнистии.

Адвокат напомнил о показаниях одного из свидетелей, который сообщил в суде, что потерпевший у него одалживал деньги на "похороны матери", которая жива и здорова. Этот факт, по мнению адвоката, говорит о многом.

Адвокат считает, что к показаниям единственного свидетеля, который заявил, что видел факт передачи денег, также следует отнестись критически. Он отметил, что свидетель уклонялся от всех вопросов защиты, мотивирую отказ тем, что он ничего не помнит, а на вопрос, в каких купюрах были деньги, ответил "во всяких".

По словам адвоката, потерпевший фактически продал чужое транспортное средство и присвоил вырученные деньги.

"Возможно, он сделал это с помощью лиц, которые выступают свидетелями обвинения", - подчеркнул адвокат.

Прокурор потребовал направить дело на новое рассмотрение

Государственный обвинитель отметил, что "суд первой инстанции постановил обвинительный приговор и посчитал, что 19 июня 2016 Климов совершил хищение денежных средств в размере 320 тысяч рублей".

"Вместе с тем такие обстоятельства не следуют из протокола судебного заседания", - считает прокурор.

По мнению прокурора, следствием не установлены время и место совершения преступления, их по своей инициативе указал суд. Это, по мнению гособвинителя, является нарушением требований ст. 73 УПК РФ. Кроме того, по мнению прокурора, суд не дал оценку доводам защиты, ограничившись одним коротким предложением.

Прокурор также подчеркнул то обстоятельство, что "потерпевший распорядился машиной по своему усмотрению", а свидетель, возможно, получил с этого материальную выгоду. Это обстоятельство также не оценено судом. Все это, по мнению прокурора, требует отмены приговора и направления его на новое рассмотрение.

Мать Климова заявила о физическом и психологическом давлении на сына

Мать Таулана Климова Ирина Климова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что в Кабардино-Балкарию Таулан поехал в июне 2015 года на арендованной чипированной машине.

"Попав в серьёзное ДТП и поставив в известность хозяина машины, оставил её в Нальчике у знакомого.... Сам уехал на высланные ему деньги на автобусе к семье. По приезду вернул хозяину документы на машину и написал расписку о выкупе автомобиля", - рассказала Ирина Климова.

По ее словам, хозяин автомобиля связался с потерпевшим и сказал, что автомобиль заберут. Она также отметила, что сотрудники ДПС приезжали к потерпевшему и, хотя у него не было документов на машину, ее не изъяли.

Климова отметила, что автомобиль исчез спустя несколько дней после разговора потерпевшего с хозяином. Последний позвонил потерпевшему и сказал, что напишет заявление о пропаже автомобиля.

Ирина Климова задается вопросом, куда же делся автомобиль, который так и не вернули ни хозяину, ни осужденному.

"На нем якобы уехал некий Аскер, которого никто не знает", - сказала женщина.

По словам Климовой, на ее сына оказывалось психологическое и физическое давление. Его били сотрудники правоохранительных органов, заставляя дать признательные показания.