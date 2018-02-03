Жители Майкопа указали новому мэру на проблемы города

03 февраля 2018, 18:25

Главными упущениями городских властей жители Майкопа назвали проблемы ЖКХ, благоустройства и городской экологии. Они выразили надежду, что новый мэр Андрей Гетманов решит эти проблемы.

"Кавказский узел" писал, что 21 декабря 2017 года пост главы администрации Майкопа покинул Александр Наролин. Исполняющим обязанности мэра был назначен первый заместитель Наролина Андрей Гетманов. 1 февраля совет народных депутатов Майкопа единогласно проголосовал за назначение Гетманова мэром города.

Гетманов был назначен на должность первого вице-мэра Майкопа 19 декабря 2017 года, за два дня до ухода Наролина в отставку. В 2011 и 2016 годах Гетманов избирался депутатом Госсовета-Хасэ Адыгеи.

Жители Майкопа, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла», пожаловались на перебои с электроэнергией, уничтожение зеленых насаждений и провал муниципальной программы по благоустройству дворов. По мнению горожан, новый мэр должен обратить внимание на эти проблемы.

Пенсионерка Лилия Баглаева возлагает на Гетманова надежды - по словам женщины, население города не ассоциирует его с предыдущей властью и надеется, что при нем проблемы начнут решаться.

«Нас лишили прямых выборов мэра, это обидно. С этим ничего не поделаешь, но думаю, что Гетманов не худший вариант, в республике его уважают. Он давно в строительстве, был руководителем крупной фирмы. Мы надеемся, что свои талант хозяйственника он проявит в управлении городом», - сказала Баглаева.

По мнению пенсионерки, безотлагательного вмешательства нового главы города требуют вопросы ремонта дорог и перебоев с электроснабжением, также необходим строгий запрет на уничтожение зеленых насаждений.

«Это настоящая беда для южного города, который еще 20 лет назад утопал в зелени. Я приехала в Майкоп 25 лет назад и была удивлена количеством деревьев и цветов. Сейчас все закатано в бетон, бесконтрольно уничтожаются скверы и аллеи», - пожаловалась жительница города.

За состоянием деревьев во дворах многоквартирных домов никто не следит, поэтому они погибают, заметила Лилия Баглаева. «У нас во дворе практически вся растительность была посажена после постройки нашего дома, еще при Хрущеве. Теперь деревья падают, сохнут. Управляющая компания не имеет право ничего рубить без разрешения муниципалитета. Заявки пишут, никто не реагирует. Мы сами подсаживаем новые растения», - рассказала она.

Майкопчане разочарованы качеством благоустройства дворов

В 2017 году, когда в Майкопе начали реализовывать муниципальную программу благоустройства дворов, проблема уничтожения зеленых насаждений усугубилась, рассказал житель Майкопа Алан Блягоз.

«Я, как старший по дому, требовал остановить в нашем дворе все работы, обращался в администрацию города и республики, потому что первым делом были спилены все деревья. У нас теперь сплошной бетон, а был тенистый, уютный дворик», - сказал мужчина.

В рамках "программы благоустройства" во дворе были демонтированы все клумбы, за которыми ухаживали сами жители, вместо клумб положили асфальт плохого качества, пояснил Блягоз.

«Асфальт крошится. Детские качели такие уродливые, что страшно смотреть. Качаться на них тоже страшно, потому что конструкции нормально не укрепили, лавочки убрали. Теперь в нашем дворе нет никого, а раньше все собирались, и стар, и млад», - посетовал житель Майкопа.

По словам мужчины, проект благоустройства их двора кардинально отличался от результата работ. «Жители сами утверждали проект и смету, но мы совершенно не довольны результатом, нас просто обманули. Мы жаловались, пытались все это остановить, но городские власти не реагировали никак и теперь наш двор уничтожен», - подчеркнул Алан Блягоз.

По его сведениям, в других дворах программа была реализована примерно таким же образом. «Где-то немного лучше, чем у нас, но все равно все сделано отвратительно», - добавил он.

Активисты в начале января провели общественную проверку реализации муниципальной программы, рассказал глава регионального отделения партии «Зеленые» Валерий Бриних корреспонденту "Кавказского узла". По его информации, в программу благоустройства попали 19 дворов, работы в конце декабря сдали заказчику - МКУ «Благоустройство».

«Замечания есть и от общественности, и от жильцов, причем по тем дворам, которые специально готовили для показа главе Адыгеи Мурату Кумпилову - он смотрел как реализуется программа осенью 2017 года», - сообщил Бриних, отметив, что главе республики показывали дворы, где работы выполнили с незначительными отклонениями от сметы.

«В остальных дворах объемы финансирования были снижены до 50% от сметы», - отметил Бриних, пояснив, что имело место массовое уничтожение зеленых насаждений. По его информации, «благоустроенные дворы» не предполагают высадку деревьев в дальнейшем, поскольку дворовые территории не спланированы под озеленение.

«Вместо предусмотренных сметами бетонных лавочек установлены более дешевые металлические, да и их во многих дворах меньше, чем положено. Новые стойки для сушки белья не выдерживают нагрузки, металлическое ограждение спортивных площадок закреплено плохо и уже переломано», - заявил Бриних.

Некоторые площадки закрыты на замок, а часть дворов не оборудована детскими качелями, отметил Бриних. «Практически везде дворовые территории, особенно спортивные и детские площадки, не оборудованы уличным освещением. Как будут гулять там жильцы, непонятно - ведь это не просто неудобно, но еще и крайне опасно», - говорит Бриних.

Жители станицы Ханской сами решают проблемы с водоснабжением

Жители пригорода Майкопа, станицы Ханской много лет испытывают проблемы с электроэнергией и водоснабжением, сообщила местная жительница, домохозяйка Карина Мамедова.

«Нам постоянно рассказывают, что выделяется финансирование, что «Кубаньэнерго» модернизирует сети, но мы как сидели без света, так и сидим. В холода свет по шесть раз в день отключается, горят электроприборы», - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

На ветхом водоводе, по словам Карины, постоянно случаются аварии, а в летнее время во многие дома вода не доходит из-за плохого напора. «Мы привыкли, что вода редкость и каждый решает сам проблему. Мы лично сделали скважину и вода у нас своя. Мы занимаемся сельским хозяйством, выращиваем овощи, держим скот, нам без воды нельзя», - пояснила она.

Ее соседка, владелица небольшого фермерского хозяйства Марина пожаловалась корреспонденту «Кавказского узла» на отсутствие рынка сбыта сельхозпродукции.

«Мы постоянно на встречах главе города об этом говорили, просили, чтобы пустили нас на рынок. А там одни перекупщики, которые завышают цены», - сказала она. По словам Марины, властям следует обратить внимание на эту проблему, потому что у местных производителей жители смогут покупать продукты вдвое дешевле, чем сейчас.

«Нам выделяют какие-то торговые ряды на отшибе, кто к нам поедет? Только перекупщики, а простые люди переплачивают, при этом у людей нет работы. Мы пашем фактически круглосуточно и едва концы с концами сводим», - пожаловалась женщина.