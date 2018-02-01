Мэром Майкопа назначен Андрей Гетманов

01 февраля 2018, 21:27

Совет народных депутатов Майкопа сегодня единогласно проголосовал за назначение мэром города Андрея Гетманова.

"Кавказский узел" писал, что 21 декабря 2017 года пост главы администрации Майкопа покинул Александр Наролин. Исполняющим обязанности мэра был назначен первый заместитель Наролина Андрей Гетманов.

Сегодня в городской администрации состоялась внеочередная сессия Совета народных депутатов, в ходе которой парламентарии избрали главу муниципалитета.

По данным мэрии Майкопа, конкурсный отбор на должность градоначальника прошли два кандидата: Андрей Гетманов, исполняющий обязанности главы Майкопа, и Владимир Шустов, управляющий делами городского Совета народных депутатов.

"Мэром Майкопа депутаты единогласно избрали Андрея Гетманова. В этот же день состоялась церемония инаугурации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии Майкопа.