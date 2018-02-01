01 февраля 2018, 21:27
Мэром Майкопа назначен Андрей Гетманов
Совет народных депутатов Майкопа сегодня единогласно проголосовал за назначение мэром города Андрея Гетманова.
"Кавказский узел" писал, что 21 декабря 2017 года пост главы администрации Майкопа покинул Александр Наролин. Исполняющим обязанности мэра был назначен первый заместитель Наролина Андрей Гетманов.
Сегодня в городской администрации состоялась внеочередная сессия Совета народных депутатов, в ходе которой парламентарии избрали главу муниципалитета.
По данным мэрии Майкопа, конкурсный отбор на должность градоначальника прошли два кандидата: Андрей Гетманов, исполняющий обязанности главы Майкопа, и Владимир Шустов, управляющий делами городского Совета народных депутатов.
"Мэром Майкопа депутаты единогласно избрали Андрея Гетманова. В этот же день состоялась церемония инаугурации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте мэрии Майкопа.
"Сити-менеджер Волгограда оказался в конце рейтинга мэров России", "Петиция о возвращении прямых выборов главы Адыгеи набрала за сутки 170 подписей", "Глава Майкопского района Адыгеи подал в отставку".
02 февраля 2018, 02:50
-
Активисты в Астрахани обвинены в нарушении порядка проведения митинга
Астраханские сторонники Навального Кирилл Андрианов, Александр Когут и Артем Тербалян обвинены в нарушении порядка организации и проведения "Забастовки избирателей".
02 февраля 2018, 01:32
-
Правозащитники потребовали забрать дело Титиева у чеченских силовиков
Дело главы грозненского представительства "Мемориала" Оюба Титиева и случаи поджогов и угроз правозащитникам в Ингушетии и Дагестане не могут быть расследованы на Северном Кавказе из-за заинтересованности чеченских силовиков, заявили члены Правозащитного совета России, журналисты и деятели культуры.
02 февраля 2018, 00:21
-
Абхазские журналисты сочли избыточной реакцию на концерт в Гале
Зрители в Гале хорошо приняли выступление солиста Мариинского театра Георгия Тодуа, но его интервью после концерта сильно возмутило людей, рассказали местные жители. Заявления артиста накалили политическую обстановку, хотя на них не стоило обращать внимание, заявили опрошенные "Кавказским узлом" абхазские журналисты и активист.
02 февраля 2018, 00:09
-
Жители Тбилиси обвинили застройщика в отказе платить компенсации
Застройщик высотного здания в Тбилиси отказался от выплат компенсаций по надуманным предлогам, заявили владельцы двух частных домов, возле которых ведется строительство высотки. Строительство высотки приводит к постепенному разрушению частных домов, пожаловались они.
02 февраля 2018, 00:02
-
Работникам предприятия ЖКХ в Ахтубинске выплачен долг по зарплате
Руководство ахтубинского муниципального предприятия погасило почти миллионную задолженность перед 38 работниками. Дело в отношении директора передано в суд.
-
01 февраля 2018, 10:355
Титиев получил помощь врача спустя три недели после задержания
-
01 февраля 2018, 05:582
Азербайджан упрощает порядок получения виз для жителей 13 стран
-
01 февраля 2018, 01:532
Предвыборные обещания Собчак в Ингушетии возмутили североосетинских парламентариев
-
31 января 2018, 09:292
Проверками дагестанских чиновников занялись следователи из Москвы
-
31 января 2018, 05:54
Активисты раскритиковали антитабачные инициативы властей Армении
-
31 января 2018, 04:386
Около 50 россиян обнаружены в неволе на территории Ирака
-
02 февраля 2018, 02:50
Активисты в Астрахани обвинены в нарушении порядка проведения митинга
-
02 февраля 2018, 01:32
Правозащитники потребовали забрать дело Титиева у чеченских силовиков
-
02 февраля 2018, 00:02
Работникам предприятия ЖКХ в Ахтубинске выплачен долг по зарплате
-
01 февраля 2018, 23:14
Гендиректор астраханского завода заподозрен в невыплате работникам 55 миллионов
-
01 февраля 2018, 22:301
Потерпевшие получили 119 миллионов со счетов Надежды Цапок
-
01 февраля 2018, 21:27
Мэром Майкопа назначен Андрей Гетманов
-
01 февраля 2018, 20:55
Сняты ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге
-
01 февраля 2018, 20:45
Водитель автобуса арестован после ДТП в Ростовской области
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
-
10 января 2018, 10:01Огтай Гюльалиев выбран первым среди равных на третьем этапе конкурса "Герой Кавказа - 2016"
-
20 июня 2017, 23:59Отправляйте сообщения и фото на «Кавказский Узел» через WhatsApp и Telegram
-
30 января 2018, 17:31
Житель Адыгеи осужден за вербовку в ИГ*
-
29 января 2018, 10:46
Спасатели предупредили о лавиноопасности в горах Северного Кавказа
-
27 октября 2017, 13:52
Андрей Рудомаха
-
29 сентября 2017, 10:0616
Гвашев Руслан Индрисович
-
14 сентября 2017, 10:322
Бриних Валерий Александрович
-
14 января 2014, 15:31Заявление черкесских активистов в связи с возрастанием террористических угроз на Кавказе 3
-
13 августа 2013, 21:20Обращение черкесских неправительственных организаций Российской Федерации 5
-
01 февраля 2018, 13:48В дагестанском селе Малая Козыревка проблемы с электричеством
-
30 января 2018, 10:52В Хасавюрте до сих пор не перечислили январские пособия по уходу и детские пособия
-
26 января 2018, 16:24Председатель "Адыгэ Хасэ" КЧР подал уведомление в мэрию Черкесска о проведении митинга о нераскрытых убийствах
-
24 января 2018, 12:22Преследование учителя в Сочи
-
24 января 2018, 11:50Преподавателей из Дагестана лишили ученых степеней
-
28 декабря 2017, 10:504
Кавказ без гей-парадов - как в Чечне притесняют "тех, кого нет"
-
26 декабря 2017, 19:3533
Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе
-
31 декабря 2017, 06:041
Новые отставки губернаторов, акции протеста и неподконтрольный Навальный. Николай Петров о ключевых событиях ушедшего и нового года
-
06 октября 2017, 15:332
Зубаревич: На Кавказе Кремль считает не рубли, а риски
-
13 января 2018, 23:59
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима НефляшеваСтароновогоднее.. О пищевом этикете, принципе минимального насыщения и о многом другом.. 3
-
11 января 2018, 22:12
Северный Кавказ сквозь столетия. Наима Нефляшева"Советская Адыгея". Менять название нельзя оставить. Где поставить запятую? 2