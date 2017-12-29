29 декабря 2017, 14:24

Александр Наролин утвержден премьер-министром Адыгеи

Глава Адыгеи с согласия парламента республики сегодня подписал указ о назначении главой кабинета министров региона Александра Наролина.

Как писал "Кавказский узел", Александр Наролин покинул пост главы администрации Майкопа 21 декабря. На следующий день, 22 ноября, глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о назначении Наролина исполняющим обязанности премьер-министра республики.

Назначение руководителем кабинета министров республики Александра Наролина Депутаты Государственного Совета-Хасэ Адыгеи согласовали на сегодняшнем внеочередном заседании. Решение было принято единогласно.

"Александр Наролин отработал пять лет в должности главы администрации Майкопа. Задачи, которые были поставлены перед ним по эффективности освоения средств, по развитию города, были выполнены. Мэрия отработала стабильно и надежно", - сказал, представляя Наролина, на заседании парламента Мурат Кумпилов, слова которого приводит агентство "Интерфакс-Юг".

После объявления результатов тайного голосования депутатов прямо на сессии парламента глава республики Мурат Кумпилов подписал соответствующий указ, пишет «Советская Адыгея», передавая ответные слова Наролина.

«Приложу все силы, знания и наработанный опыт для эффективного решения задач. Главная из них – это повышение качества жизни населения республики. Приоритеты будут расставлены на участии республики в федеральных программах для социальных преобразований, эффективном расходовании бюджетных средств, привлечении инвесторов, развитии туризма», – заявил Александр Наролин.

Напомним, Наролин возглавил администрацию Майкопа в 2013 году. Он имеет два высших образования по специальностям "Водное хозяйство и мелиорация" и "Бухгалтерский учет и аудит". С июля 2008 года по февраль 2013 года возглавлял межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 3 по Республике Адыгея.