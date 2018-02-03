Глава администрации Красносулинского района подвергся нападению

03 февраля 2018, 06:43

Правоохранительные органы разыскивают подозреваемых в нападении на главу администрации Красносулинского района Ростовской области Николая Альшенко.

Нападение на Альшенко было совершено в ночь на 2 февраля в его доме в Красном Сулине.

"Напали, избили, это действительно так, сейчас разбираются с этим правоохранительные органы", - цитирует слова Николая Альшенко "Комсомольская правда - Ростов-на-Дону".

Нападавших было четверо, они в масках и камуфляжной форме ворвались в особняк чиновника, избили его и супругу, а затем похитили из дома 157 тысяч рублей и драгоценности, пишет со ссылкой на источник в ростовской полиции 161.ru.

Пресс-служба главного управления МВД по региону, не раскрывая личности потерпевших, подтвердила факт разбойного нападения в Красносулинском районе, полиция ведет поиск подозреваемых, отмечает Donday.

"Кавказский узел" также информировал, что выдвиженец от "Единой России" Николай Альшенко в 2010 году был избран главой Красносулинского района, набрав на выборах 56,52% голосов избирателей.

По истечение срока полномочий главы района в марте 2015 года Альшенко по итогам конкурса был назначен главой администрации Красносулинского района еще на пять лет, уточняет Ruffnews.ru.