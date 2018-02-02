Арест Казима Нурмагомедова обжалован

02 февраля 2018, 20:33

Защита подала апелляционную жалобу на решение заключить под стражу жителя Дагестана Казима Нурмагомедова, обвиненного в пособничестве терроризму. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники раскритиковали власти за преследование Нурмагомедова, а адвокат Игорь Трунов признал законность позиции силовиков.

Как писал "Кавказский узел", 1 февраля Кизилюртовский горсуд постановил заключить на два месяца под стражу Казима Нурмагомедова, заподозренного в пособничестве терроризму. Подозрения следователей связаны с младшим сыном Казима Нурмагомедова Маратом, предположил его адвокат Абдурашид Шейхов.

Сын Казима Нурмагомедова, Шамиль Нурмагомедов, обвинен в финансировании запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Шамиль Нурмагомедов утверждает, что перечислил деньги брату Марату, который пытался выбраться с контролируемой ИГ* территории. О том, как семья Нурмагомедовых пыталась вернуть Марата, Казим Нурмагомедов рассказал "Кавказскому узлу" в интервью "Вернуть живым: за сыном из Дагестана в ИГИЛ"*.

В Кизилюртовский горсуд сегодня подана апелляционная жалоба на решение об аресте Казима Нурмагомедова, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Абдурашид Шейхов.

"По закону суду дается трехдневный срок на определение даты [рассмотрения жалобы]. Она пока не определена. Могу предположить, что это будет понедельник [5 февраля] либо вторник [6 февраля]", - рассказал адвокат.

Орлов: преследование Шамиля и Казима Нурмагомедовых – это "вопиющий случай"

Преследование семьи Нурмагомедовых назвал "вопиющим случаем" член правления ПЦ "Мемориал" Олег Орлов. По его мнению, власти вместо оказания помощи людям, пытающимся высвободить родственника "из лап террористов", проявляют себя как "грубая, несправедливая, жестокая сила".

"Парадоксально: людей, освободивших родных из ИГ*, и наказывают. Таким образом, государство де-факто способствует формированию террористических сил, тому, что люди, которые оказались вовлеченными в террористические сети, останутся там же. Из рядов террористов откажутся уходить даже те, кто искренне этого желает", - поделился с корреспондентом "Кавказского узла" своей версией Олег Орлов.

Он предположил, что теперь родители, узнавшие о том, что их дети заинтересовались идеями запрещенных организаций, не станут обращаться за помощью к властям.

"После дела Карауловой, истории семьи Нурмагомедовых и прочих историй вменяемые родственники начнут своими силами, кустарно пытаться остановить своих родных. Но тут нужна целая программа, включающая в себя работу психологов, юристов, религиозных деятелей, силовиков. Исключительно репрессивными мерами ничего добиться нельзя. При таком подходе террористы могут сказать только спасибо", - пояснил свою точку зрения правозащитник.

Муцольгов: желание отца спасти сына естественно

Преследование Казима Нурмагомедова назвал неудивительным руководитель ингушской правозащитной организации "Машр", автор блога на "Кавказском узле" Магомед Муцольгов.

"Я не удивлен преследованию Казима после того, как он вернул сына из ИГ*. Силовики способны на все что угодно", - сказал сегодня корреспонденту "Кавказского узла" правозащитник.

31 января Казима Нурмагомедова остановили люди в полицейской форме, когда он вышел из здания Московского окружного военного суда, где прошло заседание по делу его сына. Они попросили его проехать вместе с ними, объяснив это необходимостью установить его личность. Родные Казима Нурмагомедова обратились в полицию с заявлением о его похищении, так как в дежурной части им сообщили, что в отдел полиции Нурмагомедов доставлен не был. Той же ночью мужчина позвонил родным и рассказал, что его привезли в Кизилюрт.

По предположению Магомеда Муцольгова, силовиков могло "задеть" то, что Казим Нурмагомедов оставил возвращенного из ИГ* сына Марата на Украине, отказавшись привезти его в Россию.

Но, подчеркнул Муцольгов, также "нет ничего удивительного в том, что отец спасает детей, особенно от войны".

"Я хотел бы, чтобы дети тех, кто их преследует, относились к родителям так же, как преследователи к старику Казиму Нурмагомедову. Если спасителя преследуют за желание спасать, то пусть к ним все это вернется. Что может быть дороже отношений между родителями и детьми, кроме человеческой жизни? Спекулировать семейными ценностями ни в коем случае нельзя, это кощунство. Наделенные властью люди используют ее так, как им нравится, а это неправильно", - сказал правозащитник.

Трунов: суд может учесть намерения Казима Нурмагомедова

Если Казим Нурмагомедов нарушил закон при освобождении сына, то по закону он должен быть привлечен за это к ответственности, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Близкий родственник в юридическом смысле не является спецсубъектом, которому позволено нарушать закон, "какими бы благими целями это ни мотивировалось", уточнил адвокат.

"Существует целый ряд структур, которые уполномочены в рамках закона искать и возвращать попавших в беду граждан России. К ним относятся правоохранительные органы, система МИД, спецслужбы", - напомнил Игорь Трунов.

Если же государственные структуры не могут этого сделать, то это не основание оправдать человека, который нарушил закон, хотя при вынесении приговора фактор "гуманитарной составляющей" может быть учтен судом, заметил адвокат.

"При вынесении решения суд берет в расчет мотивацию преступления. Она может послужить смягчающим обстоятельством. Однако все равно, если закон нарушен, человек должен быть осужден: даже если некое лицо убило самого злого вора в законе, данное деяние квалифицируется как убийство, и ничего с этим не поделаешь", - сказал он.

Трунов подчеркнул, что согласно ст. 51 Конституции России, Казим Нурмагомедов вправе не свидетельствовать против своего сына Шамиля.

* – организация признана террористической и запрещена в России судом.