Силовики привезли Казима Нурмагомедова в Дагестан

01 февраля 2018, 13:02

Отец Шамиля Нурмагомедова, обвиненного в финансировании терроризма, рассказал родственникам, что был задержан в Москве по подозрению в пособничестве терроризму и доставлен в Кизилюрт, где предстанет перед судом. Эту информацию сегодня подтвердило МВД Дагестана, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 31 января Казима Нурмагомедова остановили люди в полицейской форме. Они попросили его проехать вместе с ними, объяснив это необходимостью установить его личность. Родные Казима Нурмагомедова обратились в полицию с заявлением о его похищении, так как в дежурной части им сообщили, что в отдел полиции мужчина доставлен не был.

Дело уроженца Махачкалы Шамиля Нурмагомедова, обвиненного в финансировании терроризма, рассматривает Московский окружной военный суд. Сам Шамиль Нурмагомедов утверждает, что перечислил деньги брату, который пытался выбраться с территории, контролируемой боевиками террористической организации.

После задержания Казим Нурмагомедов был увезен в Дагестан, и сегодня в Кизилюртовском горсуде ожидается заседание по избранию ему меры пресечения. Казима Нурмагомедова подозревают в пособничестве терроризму, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сын Казима Нурмагомедова Имагаджи Нурмагомедов.

"Отец поздно ночью дозвонился до нас и сообщил, что его подозревают в пособничестве и будут избирать меру пресечения", - уточнил он.

Адвокат Абдурашид Шейхов сообщил, что намерен участвовать в суде как защитник Нурмагомедова. "Пока время [заседания] точно неизвестно. О том, что Казим в Кизилюрте и суд будет там, я узнал в МВД по Дагестану. Удивительно, но их семью с Кизилюртом вроде бы ничего не связывало", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат.

Сотрудник секретариата Кизилюртовского горсуда не подтвердил и не опроверг информацию о намеченном заседании. "Ни вчера, ни сегодня утром никаких материалов по избранию меры пресечения Казиму Нурмагомедову не поступало", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте суда в списке дел, назначенных к слушанию на сегодня, информация о заседании по делу Казима Нурмагомедова, по состоянию на 13.02 мск, не опубликована.

Соколов: задержание Нурмагомедова может быть связано с делом его сына

Казим Нурмагомедов не скрывал, что пытался спасти своего сына Марата, напомнил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" социолог Денис Соколов.

"Кавказский узел" опубликовал интервью с Казимом Нурмагомедовым – "Вернуть живым: за сыном из Дагестана в ИГИЛ"*. На пути вызволения Марата Нурмагомедова из ИГ* семью Нурмагомедовых ожидали нелегальные переходы границ, тайные перемещения, посредники-мошенники, сирийская тюрьма и «фальшивая» казнь, рассказал "Кавказскому узлу" Казим Нурмагомедов.

Задержание Нурмагомедова может быть связано с делом его сына Шамиля, предположил социолог. "Машина работает, не разбирая нюансов. И те, кто пытается спасти своих родственников, попадают под тот же каток... Есть ещё вероятность того, что арест Казима связан с достаточно успешной, на первый взгляд, стратегией защиты по делу Шамиля Нурмагомедова. Вдохновителем и организатором линии защиты был Казим Нурмагомедов", - отметил Денис Соколов.

Напомним, что 31 января эксперт-лингвист заявила суду, что не нашла в переписке Шамиля Нурмагомедова с братом симпатий к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Также суд признал недопустимым доказательством и исключил из материалов дела показания засекреченного свидетеля.

"Кавказский узел" публикует материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* – организация признана террористической и запрещена в России судом.