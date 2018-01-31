Эксперт-лингвист не нашла в словах Нурмагомедова симпатии к ИГ*

31 января 2018, 20:45

В своей переписке с братом Шамиль Нурмагомедов ничего не говорил о желании помочь "Исламскому государству"*, заявила сегодня суду эксперт-лингвист.

Как писал "Кавказский узел", Московский окружной военный суд 22 января приступил к основному слушанию дела в отношении уроженца Махачкалы Шамиля Нурмагомедова, обвиненного в финансировании терроризма. Шамиль Нурмагомедов отказался признать финансированием терроризма свою помощь брату, который пытался выбраться с контролируемой ИГ* территории.

Коммерческий директор подмосковной фирмы Шамиль Нурмагомедов был обвинен в финансировании терроризма после того, как его брат Марат оказался в запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Он был арестован в Москве, 15 января суд продлил срок ареста Шамиля Нурмагомедова на три месяца.

Очередное заседание суда по делу Шамиля Нурмагомедова состоялось в Московском окружном военном суде сегодня, 31 января. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" сообщил адвокат Абдурашид Шейхов, представляющий интересы Нурмагомедова.

По его словам, в ходе заседания был допрошен специалист, приглашенный защитой. "Специалист-лингвист из Нижнего Новгорода рассказала, что она исследовала расшифровку переписки братьев Нурмагомедовых. И сообщила, что не обнаружила в переписке свидетельств того, что Шамиль Нурмагомедов планировал помогать какой-либо террористической организации", - рассказал адвокат.



При этом защитник отметил "взвешенное и нейтральное отношение судейской коллегии". На сегодняшнем заседании коллегия приняла во внимание еще один довод защиты, рассказал адвокат. Из материалов дела было исключено недопустимое доказательство.



"Мы выступили с ходатайством и суд поддержал нас. Показания засекреченное свидетеля под псевдонимом "Иванова" были признаны недопустимым доказательством и исключены из дела", - заявил Шейхов. На заседании 25 января засекреченная свидетельница представила суду свои соображения о "радикальном" и "истинном" исламе, не прояснив фактические обстоятельства дела.

Адвокат также напомнил, что после завершения заседания на выходе из здания суда отца Шамиля Нурмагомедова, Казима Нурмагомедова, остановили люди в полицейской форме. Они попросили его проехать вместе с ними в отдел полиции, мотивировав задержание проверкой документов и установлением личности. Как заявили родным Нурмагомедова в дежурной части, в отдел полиции он доставлен не был. Родные Казима Нурмагомедова обратились в полицию с заявлением о его похищении.

Следующее заседание суда планируется провести в пятницу, 2 февраля. Ожидается, что в ходе заседания будет допрошен сам подсудимый и состоятся прения сторон, отмечает корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" опубликовал интервью с отцом братьев Нурмагомедовых, Казимом Нурмагомедовым – "Вернуть живым: за сыном из Дагестана в ИГИЛ"*. "Все наши действия были направлены на то, чтобы помочь Марату оттуда выйти. Я следствию объяснял, что туда [в Сирию] не ходит трамвай: заплатил и вышел оттуда. Там нужно платить. Это бизнес. Подвернется канал выйти оттуда, а ты скажешь – извините, у меня денег нет. Деньги нужно иметь все время под рукой, чтобы, как только появится шанс, выскочить оттуда", – рассказал Казим Нурмагомедов.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* – организация признана террористической и запрещена в России судом.