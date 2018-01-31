31 января 2018, 23:52

Двое школьников госпитализированы с ножевыми ранениями в Тбилиси

Полиция Тбилиси выясняет причины инцидента, после которого в республиканскую больницу с ножевыми ранениями были доставлены двое учеников школы №35.

По данным МВД Грузии, следствие ведется по статье 117 Уголовного кодекса "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Школьники с ранениями доставлены в Центральную университетскую клинику им.Н.Кипшидзе (Республиканскую больницу) в Тбилиси. Подростки являются учениками 35-й городской школы, расположенной на улице Кавтарадзе. Один из них ранен в легкое, сообщает сегодня телекомпания Imedi.

По данным телеканала, подростки получили ножевые ранения, их состояние оценивается как стабильное, хирургическое вмешательство не требуется.

Подростки были ранены в ходе инцидента, произошедшего на улице Казбеги, заявил директор школы №35 Михаил Чиквиладзе.

"Оба подростка учатся в двенадцатом классе нашей школы. У них не было разногласий. Педагоги характеризуют их положительно. Инцидент произошел не на территории школы. О том, что подростки получили ранения на улице Казбеги, я узнал от родителей", - заявил Михаил Чиквиладзе.

Как сообщал "Кавказский узел", в результате драки 1 декабря 2017 года близ школы в Тбилиси два подростка получили ножевые ранения. Один из них умер по дороге в больницу, второй был госпитализирован в критическом состоянии, где позднее скончался.

Примечание:

"Траурная акция прошла у школы в Тбилиси", "Соседи жертвы ритуального убийства в Тбилиси рассказали о ее конфликтах с дочерью", "Школьник ранен ножом в Гурийском регионе Грузии".

Автор: Галина Готуа; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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