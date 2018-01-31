Пожар произошел на борту самолета в Волгограде

31 января 2018, 21:42

Возгорание произошло после приземления самолета в волгоградском аэропорту, пассажиров авиалайнера эвакуировали через надувные трапы.

Источники приводят различные версии пожара. По словам сотрудника служб аэропорта, на борту самолета, прилетевшего в Волгоград из Москвы, воспламенилось зарядное устройство. Экипаж справился с огнем самостоятельно, сообщил сегодня источник в службах аэропорта.

По его словам, никто из пассажиров не пострадал, передает "Интерфакс".

На видео, опубликованном на Youtube, видно, как в задымленном салоне самолета тушат огонь между пассажирскими креслами.

Источник в экстренных службах самолета сообщил о том, что при посадке в волгоградском аэропорту у самолета, по предварительным данным, взорвалось и загорелось колесо шасси, информирует РИА "Новости".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 16 января пассажирский авиалайнер совершил незапланированную посадку в волгоградском аэропорту из-за курильщика на борту.