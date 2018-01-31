Дагестанский пристав оштрафован за взятку

31 января 2018, 08:21

Бывший судебный пристав в Дагестане приговорен к штрафу 900 тысяч рублей и лишен права занимать должности на госслужбе.

Пристав признан виновным по ч.2 ст. 290 (получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере) УК РФ, сообщили в республиканском УФССП.

По данным ведомства, обвинительный приговор был вынесен апелляционной коллегией Верховного суда республики, сообщает РИА "Дагестан".

Суд назначил бывшему судебному приставу наказание в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности, пишет "Регион online".

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в получении взятки в Дагестане в декабре 2017 года были обвинены налоговики. По данным следствия, двое сотрудников ведомства получили взятку от предпринимателя.