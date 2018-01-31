31 января 2018, 08:21
Дагестанский пристав оштрафован за взятку
Бывший судебный пристав в Дагестане приговорен к штрафу 900 тысяч рублей и лишен права занимать должности на госслужбе.
Пристав признан виновным по ч.2 ст. 290 (получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки в значительном размере) УК РФ, сообщили в республиканском УФССП.
По данным ведомства, обвинительный приговор был вынесен апелляционной коллегией Верховного суда республики, сообщает РИА "Дагестан".
Суд назначил бывшему судебному приставу наказание в виде штрафа в размере 900 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности, пишет "Регион online".
"Кавказский узел" ранее сообщал, что в получении взятки в Дагестане в декабре 2017 года были обвинены налоговики. По данным следствия, двое сотрудников ведомства получили взятку от предпринимателя.
"Житель Дагестана задержан при попытке дать взятку", "Начальник станции "Ханкала" заподозрен во взяточничестве", "Замначальника колонии в Дагестане заподозрен в мошенничестве".
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