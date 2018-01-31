31 января 2018, 05:48

Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Сочи

16 жителей восьмиквартирного дома барачного типа в Сочи после пожара размещены в пансионате.

По данным единой диспетчерской службы Сочи, пожар в жилом доме барачного типа на переулке Заводской в Центральном районе города-курорта произошел вечером 30 января, спустя более часа возгорание ликвидировано.

Жители самостоятельно покинули загоревшийся дом, однако один из них погиб, пишет со ссылкой на слова сотрудника единой диспетчерской службы города "Интерфакс-Юг".

Тело 60-летнего мужчины было обнаружено после тушения огня. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, отмечает со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Краснодарскому краю "Живая Кубань".

По предварительной версии, причиной пожара могло стать замыкание электропроводки в квартире погибшего жителя дома, пишет "Комсомольская правда - Кубань".

По данным пресс-службы мэрии, 16 жильцов поврежденного пожаром дома временно размещены в пансионате "Нева", сообщает "Юга.ру".

Примечание:

"Трое детей стали жертвами пожара в краснодарской пятиэтажке ", "Жильцы сгоревшего в Сочи общежития пожаловались на отсутствие помощи", "Сочинские погорельцы назвали безрезультатной встречу с Пахомовым".

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